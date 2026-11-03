El dolor de Messi por la muerte de Jesús de Miguel: “No hay palabras”

FOTO: La jugada que derivó en la muerte de Jesús de Miguel.

El astro argentino Lionel Messi manifestó su profundo pesar a través de sus redes sociales tras enterarse de la muerte del futbolista español Jesús de Miguel. En su mensaje, Messi expresó: "No hay palabras".

El trágico deceso de Jesús de Miguel, de tan solo 30 años, ocurrió en la madrugada del martes, tras recibir un fuerte rodillazo en el pecho durante un encuentro entre su equipo, el Tenerife, y el Andorra, correspondiente a la duodécima fecha de la Segunda División de España.

"No hay palabras... Mis condolencias y mucha fuerza para toda su familia y sus amigos. Que en paz descanse", fue el conmovedor mensaje que compartió Messi al enterarse de la noticia que ha dejado al mundo del fútbol en luto.

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?????? Leo Messi on IG: "There are no words… My deepest condolences and lots of strength to his entire family and friends. "May he rest in peace.” https://t.co/dvzgYbZoqw — All About Argentina ?????? (@AlbicelesteTalk) November 3, 2026

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Gerard Piqué, ex defensor y actual propietario del Andorra FC, también se pronunció sobre la trágica noticia. En su cuenta de X (ex Twitter), expresó: "Lo siento con toda mi alma. Descansa en paz, Jesús". Su mensaje se dio en respuesta al comunicado emitido por el Tenerife que confirmaba el fallecimiento de De Miguel.

El arquero del Andorra, Jesús Owono, quien fue señalado por la jugada que derivó en el fatal accidente, decidió cerrar sus redes sociales después de que se confirmara la muerte del jugador español. Informes de medios en España indican que Owono se encuentra devastado por lo sucedido, tras impactar su rodilla contra el pecho de De Miguel mientras intentaba cortar una contra.