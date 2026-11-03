El club Tenerife rinde homenaje a Jesús de Miguel tras su trágica muerte en el campo

FOTO: Jesús de Miguel no sobrevivió a un terrible rodillazo en el pecho, mientras jugaba un partido de fútbol.

Buenos Aires, 3 de noviembre (NA) – El club Tenerife emitió un conmovedor comunicado informando sobre el deceso de su exfutbolista Jesús de Miguel Alameda, quien falleció a los 30 años tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en el campo de juego debido a un rodillazo.

De acuerdo a lo que pudo conocer la Agencia Noticias Argentinas, el mensaje oficial del club expresa que "no hay palabras de consuelo" en un momento "repleto de tristeza". Además, se menciona que la familia del exdelantero se encuentra "desolada", agradeciendo a su vez las muestras de apoyo y pidiendo respeto por su privacidad.

Jesús de Miguel falleció a las 8:00 (hora española de Canarias) en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, tras no lograr recuperarse del fuerte impacto que sufrió por parte del arquero rival, Jesús Owono.

La noticia ha causado un profundo luto en el fútbol español, ya que Jesús de Miguel estaba casado y era padre de una niña de un año, y sufrió un rodillazo que le impactó entre el pecho y la cara el pasado lunes.

En su mensaje, el club se mostró incrédulo ante la "trágica" muerte del jugador y expresó estar "roto de dolor" por la situación. "No hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza", indica el comunicado de un equipo desconsolado, que se comprometió a ofrecer su apoyo a la familia y a los seres queridos de la víctima.

Asimismo, el club, en nombre de la familia, agradeció el apoyo recibido y solicitó el "máximo respeto por su privacidad en estos terribles momentos". Para honrar la memoria de Jesús de Miguel, se organizó un homenaje para todos los que quieran participar.

Una pequeña delegación del club depositó ramos de flores sobre el campo de juego y se unió a un emotivo minuto de silencio. Muchos simpatizantes también colaboraron con flores, camisetas y otras insignias del club, que fueron colocadas en la puerta 9 del estadio, junto a una bandera con la silueta del jugador y el lema: "Eterno Blanquiazul".

Un nuevo homenaje está programado para el sábado 7 de noviembre a las 18:00 (hora de Canarias), en el estadio Heliodoro Rodríguez López, donde se espera la presencia del primer equipo del club, del cuerpo técnico y de los dirigentes, junto a todos los hinchas del Tenerife que deseen asistir.