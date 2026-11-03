Córdoba espera una pausa en las tormentas: cuándo mejora el tiempo y cómo seguirá la semana
La inestabilidad disminuiría desde la noche del martes en la capital provincial. El miércoles seguiría nublado y las máximas llegarían a 28 grados antes de un descenso térmico durante el fin de semana.
03/11/2026 | 15:45Redacción Cadena 3
FOTO: Lluvias y tormentas en Córdoba. (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)
Córdoba tendría una mejora gradual del tiempo desde la noche de este martes 3 de noviembre, después de otra jornada con pronóstico de tormentas.
Según el parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la semana continuaría con temperaturas máximas de hasta 28 grados y terminaría con un domingo de cielo claro.
Para este martes, el pronóstico ya había anticipado una mínima de 16 grados y una máxima de 26. Durante la tarde persistiría la posibilidad de tormentas fuertes, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70% y vientos del sudeste de 13 a 22 kilómetros por hora.
El cambio comenzaría a observarse por la noche: se espera cielo mayormente nublado y una disminución de la probabilidad de lluvias, que se ubicaría entre el 0% y el 10%. La temperatura rondaría los 22 grados, con vientos del noreste de 7 a 12 kilómetros por hora.
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La mejora no implicaría un regreso inmediato del cielo despejado. Para el miércoles 4 se prevé una jornada nublada, con una mínima de 17 grados y una máxima de 26.
El jueves 5, la mínima bajaría a 13 grados y la máxima alcanzaría los 28. Ese mismo registro máximo se repetiría el viernes 6, cuando se espera una mínima de 16 grados.
Durante el fin de semana descenderían las temperaturas. Para el sábado 7 se anticipan valores de entre 12 y 25 grados, mientras que el domingo 8 tendría cielo claro, una mínima de 10 y una máxima de 22.
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Lectura rápida
¿Qué mejora se espera en Córdoba? Se anticipa una mejora gradual del tiempo desde la noche del martes 3 de noviembre, con temperaturas máximas de hasta 28 grados.
¿Quién emitió el pronóstico del tiempo? El pronóstico fue emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
¿Cuándo comenzará la mejora del tiempo? La mejora del tiempo comenzará a observarse por la noche del martes 3 de noviembre.
¿Dónde se espera el cambio en las condiciones climáticas? El cambio se espera en Córdoba.
¿Por qué se anticipan tormentas fuertes? Se anticipan tormentas fuertes debido a la probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70% durante la tarde del martes.