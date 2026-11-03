El SEP se declaró en alerta y exigió paritarias tras los cambios en los aportes a Apross

El Sindicato de Empleados Públicos (SEP) de Córdoba se declaró en estado de alerta y reclamó al Gobierno provincial la apertura urgente de paritarias para discutir una recomposición salarial. El planteo se conoció a través de un comunicado firmado por su secretario general, Sergio Castro, en el que también expresó preocupación por los cambios en los aportes de afiliados voluntarios a Apross.

Según señaló el gremio, una resolución de la Administración Provincial del Seguro de Salud, publicada en el Boletín Oficial, estableció una nueva escala de aportes para ese grupo de afiliados a partir del 1 de noviembre. El sindicato cuestionó la medida en un contexto en el que, advirtió, los trabajadores y sus familias "enfrentan una pérdida sostenida del poder adquisitivo y mayores dificultades para afrontar sus gastos".

El SEP pidió que la negociación salarial permita recuperar los ingresos de los empleados públicos e incorpore mecanismos de actualización que acompañen la evolución del costo de vida. "Los trabajadores estatales no pueden seguir siendo la variable de ajuste", sostuvo la conducción sindical.

En el comunicado, la organización también hizo foco en la situación de los jubilados provinciales, a quienes consideró afectados por el diferimiento en el cobro de los aumentos y por el impacto del artículo 58. En ese marco, exigió respuestas de las autoridades para quienes dependen de sus salarios y haberes previsionales.

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El reclamo incluyó la cobertura de las vacantes que se producen por bajas de personal, especialmente en sectores hospitalarios críticos, servicios de urgencias y emergencias y otras áreas del sistema sanitario provincial.

De acuerdo con el SEP, la falta de trabajadores obliga al personal de salud a afrontar recargas horarias que calificó de "extenuantes". Por eso, reiteró el pedido de incorporar agentes para cubrir los puestos que quedan disponibles.

Además, el sindicato solicitó al Poder Ejecutivo la firma del decreto necesario para concretar la unificación definitiva de los equipos de salud. Según informó, la comisión encargada de formalizar el traspaso del personal ya terminó su trabajo y se firmaron las actas correspondientes.

La conducción gremial insistió en que "el diálogo y la negociación colectiva deben ser la vía para resolver los reclamos salariales y laborales".

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