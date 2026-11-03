Amenazas a un taxista: el municipio admitió que no hay inspectores las 24 horas en la Terminal

FOTO: El municipio admitió que no hay inspectores las 24 horas en la Terminal de Córdoba.

El subsecretario de Movilidad y Tránsito de la Municipalidad de Córdoba, Eduardo Ramírez, afirmó que el municipio no tiene capacidad operativa para mantener inspectores las 24 horas en la Terminal de Ómnibus y sostuvo que la Policía y la Justicia deben intervenir ante las amenazas denunciadas por un taxista.

"No tendríamos la capacidad operativa para estar 24 horas del día haciendo los controles que realiza un inspector municipal", explicó en diálogo con Cadena 3. Precisó que los agentes realizan controles en diferentes horarios, tanto en la Terminal como en el aeropuerto.

La respuesta llegó después de la denuncia de Esteban, un chofer con 25 años de trayectoria que relató que el lunes, pasadas las 18.30, unas 30 personas rodearon su auto cuando intentó tomar pasajeros en la plataforma T1 de la antigua Terminal. Según su testimonio, lo amenazaron con golpearlo, dañar el vehículo y prenderlo fuego con su hija menor adentro.

Ramírez explicó que la tarea de los inspectores incluye verificar la documentación de los taxis y controlar que se cobre la tarifa correspondiente a los pasajeros. Diferenció esas funciones de la intervención ante una agresión entre conductores: "Acá tiene que tener intervención la Policía y la Justicia".

También rechazó que un grupo impida a otros taxistas ingresar o prestar servicio. Señaló que, ante un disturbio, corresponde llamar al 911 y mencionó que dentro de la Terminal funciona una comisaría que interviene en ese tipo de episodios.

Durante un intercambio con los periodistas de la mesa, que le reclamaron mayor prevención y controles permanentes, el funcionario insistió en que la denuncia se refería a un conflicto entre taxistas y debía distinguirse de la fiscalización municipal de los vehículos.

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Respecto de la organización del transporte, aseguró que el municipio trabaja con la Provincia y las autoridades de la Terminal y del aeropuerto para habilitar andenes exclusivos para autos de aplicaciones, con sectores diferenciados de los destinados a taxis.

"Los autos de aplicación tienen que ingresar a la Terminal, por supuesto que sí. Los autos de aplicación tienen que ingresar al aeropuerto, por supuesto que sí, porque es un beneficio para el vecino y para el turista", sostuvo.

Aclaró que se refería a vehículos habilitados e inscriptos en los registros municipales, para que los usuarios puedan elegir el servicio con el que quieren viajar.

Ante los cuestionamientos por los tiempos de implementación, Ramírez afirmó que la ordenanza que regula los autos de aplicaciones tiene un año de vigencia y presentó la creación de esos espacios como una segunda etapa. No precisó una fecha para su puesta en marcha.

"¿Las mafias deben existir? Por supuesto que no. Entonces, hay que denunciarlas para que esas mafias dejen de existir", remarcó.

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Entrevista de Fernando Genesir y Mauricio Coccolo.