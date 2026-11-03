Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy martes 3 de noviembre.
El sorteo número 5510 de la Quiniela la primera de la mañana se realizó el martes 3 de noviembre a las 12:00, con el número a la cabeza 7039, que representa a "A primera (Lluvia)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 5510 de la Quiniela la primera de la mañana se llevó a cabo el martes 3 de noviembre a las 12:00. El número a la cabeza fue 7039, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Lluvia).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 7039
2° 2061
3° 2700
4° 4846
5° 3662
6° 1681
7° 2201
8° 3060
9° 8233
10° 2268
11° 2637
12° 8979
13° 5041
14° 9323
15° 2363
16° 2873
17° 1749
18° 9491
19° 2258
20° 6411
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 5510 de la Quiniela la primera de la mañana.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El martes 3 de noviembre a las 12:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 7039.
¿Qué representa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (Lluvia)".
¿Cuáles son algunos de los números ganadores?
Los primeros números son 7039, 2061 y 2700.