Éxtasis: un viaje hacia el redescubrimiento personal en un entorno oscuro y misterioso

En "Éxtasis", la autora nos presenta a Lena, una mujer que, tras la muerte de su marido, se encuentra en una encrucijada emocional. Años de vida en la élite adinerada han borrado su esencia, pero un viaje inesperado a Naxos para la inauguración del nuevo proyecto empresarial de su hijo Drew se convierte en el catalizador de su transformación. Este escenario, que evoca tanto la belleza como el misterio, es el telón de fondo perfecto para que Lena inicie un proceso de redescubrimiento personal.

En la isla, Lena se siente atraída por un grupo de mujeres que habitan en tiendas de campaña en la playa. La curiosidad la lleva a escuchar sus tambores y a seguir la llamada de su enigmática líder, quien la invita a bailar. A medida que se adentra en este nuevo mundo, Lena comienza a experimentar un despertar de deseos ocultos, impulsados por la influencia de un antiguo dios que parece estar despertando en la isla. Este elemento sobrenatural añade una capa de intriga y tensión a la narrativa, convirtiendo la búsqueda de identidad de Lena en una travesía llena de peligros y revelaciones.

La novela, publicada por SIRUELA en 2026, se inscribe dentro del género de la novela negra, intriga y terror, lo que la convierte en una lectura fascinante para quienes disfrutan de historias que combinan lo psicológico con lo sobrenatural. La prosa de la autora, rica en descripciones evocadoras y en un ritmo envolvente, logra captar la atención del lector desde la primera página, invitándolo a explorar los oscuros recovecos de la mente humana y los dilemas de la identidad.

La relevancia de "Éxtasis" radica en su capacidad para abordar temas universales como la búsqueda de la identidad y el enfrentamiento con los propios deseos. En un mundo donde las expectativas sociales a menudo dictan nuestras vidas, la historia de Lena resuena con aquellos que han sentido la presión de conformarse. La novela invita a reflexionar sobre el costo de recuperar nuestra esencia y los sacrificios que ello puede conllevar.

En definitiva, "Éxtasis" es una obra que no solo entretiene, sino que también provoca una profunda reflexión sobre la naturaleza humana y la lucha por la autenticidad en un entorno que a menudo nos quiere moldear. La historia de Lena es un recordatorio de que, a veces, el camino hacia el autodescubrimiento puede ser tan oscuro como liberador.