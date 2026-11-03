Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este martes 3 de noviembre

Este martes 3 de noviembre, las cotizaciones del dólar en Argentina reflejan una variación significativa que impacta de manera directa en la economía cotidiana de los argentinos. La cotización oficial del dólar se mantiene en un nivel de $1.515 para la compra y $1.565 para la venta, valores que son fijados por el Banco Central y son utilizados principalmente para operaciones comerciales y bancarias.

Por otro lado, el dólar blue, que es el que se obtiene a través de operaciones informales, se cotiza en $1.545 para la compra y $1.565 para la venta. Este tipo de cambio muchas veces refleja la percepción de los argentinos sobre la estabilidad económica y el futuro de la economía del país. Su cotización suele diferir de la oficial debido a la oferta y demanda en el mercado informal.

Además de estas dos modalidades, existen otras cotizaciones que son relevantes a la hora de tomar decisiones financieras. El dólar mayorista se encuentra a $1.536,5 para la compra y $1.545,5 para la venta. Este valor es el que manejan las entidades financieras y es crucial para operaciones de gran volumen.

Otra opción es el dólar MEP o dólar bolsa, que actualmente cotiza a $1.556,2 a la compra y $1.579,9 a la venta. Este tipo de cambio se utiliza para la compra de divisas a través de la compra y venta de valores en la bolsa.

El contado con liquidación (CCL), que permite adquirir dólares a través de pagos en el exterior, se sitúa en $1.663,2 para la compra y $1.670 para la venta. Esta modalidad ha ganado popularidad en los últimos tiempos, dado que permite sortear algunas de las restricciones cambiarias existentes.

En el mundo de las criptomonedas, el dólar cripto se establece en $1.652,02 para la compra y $1.655,71 para la venta, debido a la creciente adopción de pagos y transferencias en criptomonedas. Finalmente, el dólar tarjeta se encuentra a un nivel más alto de $1.969,5 para la compra y $2.034,5 para la venta, incluyendo el recargo de impuestos que se aplica a las compras en moneda extranjera.

Es importante destacar que las cotizaciones del dólar impactan no solo en el costo de los productos importados, sino también en los precios de bienes y servicios locales, generando un efecto en la inflación. La variación del tipo de cambio puede estar influenciada por múltiples factores, como la política monetaria del Banco Central, la oferta y demanda de divisas, y aspectos económicos globales.