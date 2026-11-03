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Newell's celebró sus 123 años con una multitud de hinchas en el Coloso

Miles de simpatizantes se congregaron en el Parque Independencia durante los primeros minutos de este martes para recibir un nuevo aniversario del club, en una celebración que incluyó banderas, cánticos y pirotecnia.

03/11/2026 | 07:10Redacción Cadena 3 Rosario

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Festejo de Newell's en el Coloso Marcelo Bielsa.

FOTO: Festejo de Newell's en el Coloso Marcelo Bielsa.

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Miles de simpatizantes se reunieron en el Parque Independencia al llegar la medianoche para festejar un nuevo aniversario de la institución, con banderas, cánticos y fuegos artificiales.

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Newell's Old Boys cumplió 123 años y sus hinchas protagonizaron una multitudinaria celebración. Apenas dieron las 00 de este martes, miles de simpatizantes se acercaron al club para recibir el aniversario junto a otros fanáticos.

El punto de encuentro fue el ingreso al Coloso Marcelo Bielsa, que se vistió de rojo y negro en una noche de festejos, canciones y fuegos artificiales. La convocatoria reunió a distintas generaciones de leprosos, que volvieron a demostrar su pasión y sentido de pertenencia por los colores.

Lectura rápida

¿Qué se celebró? Se celebró el 123 aniversario de Newell's Old Boys.

¿Quiénes participaron? Miles de simpatizantes y fanáticos del club.

¿Cuándo fue la celebración? La celebración ocurrió al llegar la medianoche del martes.

¿Dónde se llevó a cabo? En el Parque Independencia y el ingreso al Coloso Marcelo Bielsa.

¿Cómo fue la celebración? Con banderas, cánticos y fuegos artificiales, mostrando la pasión de los hinchas.

¿Por qué se celebró? Para conmemorar el aniversario de la institución y demostrar el sentido de pertenencia de los leprosos.

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