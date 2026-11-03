Newell's celebró sus 123 años con una multitud de hinchas en el Coloso

Miles de simpatizantes se reunieron en el Parque Independencia al llegar la medianoche para festejar un nuevo aniversario de la institución, con banderas, cánticos y fuegos artificiales.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Newell's Old Boys cumplió 123 años y sus hinchas protagonizaron una multitudinaria celebración. Apenas dieron las 00 de este martes, miles de simpatizantes se acercaron al club para recibir el aniversario junto a otros fanáticos.

El punto de encuentro fue el ingreso al Coloso Marcelo Bielsa, que se vistió de rojo y negro en una noche de festejos, canciones y fuegos artificiales. La convocatoria reunió a distintas generaciones de leprosos, que volvieron a demostrar su pasión y sentido de pertenencia por los colores.