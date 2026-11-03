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El dilema del erizo: una fábula sobre la soledad y la pertenencia

Toon Tellegen presenta una fábula contemporánea que explora el deseo de conexión y el miedo a la soledad.

03/11/2026 | 13:01Redacción Cadena 3

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El dilema del erizo: una fábula sobre la soledad y la pertenencia

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En un mundo donde la soledad y la búsqueda de compañía se entrelazan, Toon Tellegen nos presenta "El dilema del erizo", una obra que invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas. La historia comienza con un erizo que, sintiéndose algo solitario, decide escribir una carta a sus amigos animales, invitándolos a su hogar. Sin embargo, su naturaleza tímida y sensible lo lleva a cuestionar su decisión: ¿y si nadie viene? ¿Y si todos vienen y causan estragos?

Este relato se inspira en la famosa metáfora de Arthur Schopenhauer, quien planteó que los erizos, al acercarse demasiado, se lastiman con sus púas, mientras que si se mantienen alejados, se congelan. A través de esta fábula, Tellegen explora la paradoja del deseo humano de conexión y el miedo a ser herido. La obra se convierte en una meditación filosófica sobre la condición humana, donde el erizo se enfrenta a sus propios temores y anhelos.

La narrativa de Tellegen destaca por su ternura, inteligencia y un sutil sentido del humor, lo que convierte a "El dilema del erizo" en una lectura accesible y profunda. La obra se sitúa en el género de la literatura contemporánea, y su relevancia radica en la universalidad de sus temas, que resuenan en un mundo cada vez más interconectado pero, a la vez, solitario.

La fábula invita a los lectores a cuestionarse sobre sus propias relaciones y el equilibrio entre el deseo de compañía y el miedo a la vulnerabilidad. En un momento en que la conexión humana es más importante que nunca, Tellegen nos recuerda que, a veces, el mayor riesgo es abrirse a los demás.

Ficha del libro:

GéneroLiteratura contemporánea
EditorialLUMEN
Año de edición2026
ISBN9788426433909
ISBN digital9788426433916
IdiomaEspañol

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