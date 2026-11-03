Belloso no será candidato en las próximas elecciones de Rosario Central: "Es una decisión dolorosa"
En una carta difundida en redes sociales, explicó que se alejará por una situación familiar impostergable. Aseguró que cumplirá sus funciones hasta la asunción de las nuevas autoridades y descartó motivaciones políticas.
03/11/2026 | 13:34Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Belloso se pronunció después de que el intendente de Funes asegurara que será candidato en Rosario.
En una carta publicada en sus redes sociales, el presidente de Rosario Central comunicó que, una vez finalizado su mandato, no formará parte de ningún cargo de la próxima comisión directiva ni participará de la nueva gestión. Explicó que tomó la decisión por una situación familiar impostergable.
El anuncio se conoce días después de que Belloso agradeciera que lo postularan para competir por la intendencia de Rosario, aunque en aquella oportunidad evitó confirmar una candidatura. La propuesta había sido realizada por el intendente de Funes, Roly Santacroce. En respuesta, el dirigente manifestó que su prioridad era Central y que no quería participar de conversaciones sobre otros temas.
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El Intendente de Granadero Baigorria y actual vicepresidente canalla, coincidió con la propuesta de Roly Santacroce, aunque aclaró en Cadena 3 Rosario que desconoce si el actual titular del club tiene intenciones de competir por el municipio.
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En el comunicado de este martes, Belloso señaló que los tiempos del calendario electoral apuraron la decisión y recordó que el 7 de noviembre es el último plazo para presentar la lista de Raza Canalla para los comicios del club. También aclaró que cumplirá con sus responsabilidades hasta que asuman las nuevas autoridades y negó que su salida responda a una cuestión política.
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El presidente canalla se pronunció después de que el intendente de Funes asegurara que será candidato en Rosario. No confirmó una postulación y pidió dedicarse a las decisiones sobre el presente y el futuro del club.
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El presidente agradeció a los integrantes de la comisión directiva, empleados, jugadores, entrenadores, deportistas, agrupaciones e hinchas que acompañaron su gestión. Además, destacó los cuatro años al frente de la institución y sostuvo que fueron tiempos en los que pudieron lograr muchas cosas y compartir momentos felices.
"Rosario Central es una de las cosas más importantes de mi vida y, de alguna manera, alejarme me provoca mucha tristeza", expresó. Y concluyó: "Me voy con la tranquilidad de haberle devuelto al club algo de todo lo que me dio. Ser presidente y conducir a Rosario Central fue el honor de mi vida".
Lectura rápida
¿Quién anunció que no formará parte de la próxima comisión directiva? El presidente de Rosario Central, Belloso, comunicó que no ocupará ningún cargo en la nueva gestión.
¿Por qué tomó esta decisión? Belloso explicó que su decisión se debe a una situación familiar impostergable.
¿Cuándo es el último plazo para presentar la lista de Raza Canalla? El último plazo es el 7 de noviembre, según lo señalado por Belloso.
¿Qué destacó Belloso sobre su gestión? Agradeció a todos los que lo acompañaron y destacó los cuatro años al frente de la institución como tiempos de logros y momentos felices.
¿Cuál fue su sentimiento al dejar el club? Belloso expresó que alejarse de Rosario Central le provoca mucha tristeza y consideró que fue el honor de su vida ser presidente del club.