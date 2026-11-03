Belloso no será candidato en las próximas elecciones de Rosario Central: "Es una decisión dolorosa"

FOTO: Belloso se pronunció después de que el intendente de Funes asegurara que será candidato en Rosario.

En una carta publicada en sus redes sociales, el presidente de Rosario Central comunicó que, una vez finalizado su mandato, no formará parte de ningún cargo de la próxima comisión directiva ni participará de la nueva gestión. Explicó que tomó la decisión por una situación familiar impostergable.

El anuncio se conoce días después de que Belloso agradeciera que lo postularan para competir por la intendencia de Rosario, aunque en aquella oportunidad evitó confirmar una candidatura. La propuesta había sido realizada por el intendente de Funes, Roly Santacroce. En respuesta, el dirigente manifestó que su prioridad era Central y que no quería participar de conversaciones sobre otros temas.

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En el comunicado de este martes, Belloso señaló que los tiempos del calendario electoral apuraron la decisión y recordó que el 7 de noviembre es el último plazo para presentar la lista de Raza Canalla para los comicios del club. También aclaró que cumplirá con sus responsabilidades hasta que asuman las nuevas autoridades y negó que su salida responda a una cuestión política.

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El presidente agradeció a los integrantes de la comisión directiva, empleados, jugadores, entrenadores, deportistas, agrupaciones e hinchas que acompañaron su gestión. Además, destacó los cuatro años al frente de la institución y sostuvo que fueron tiempos en los que pudieron lograr muchas cosas y compartir momentos felices.

"Rosario Central es una de las cosas más importantes de mi vida y, de alguna manera, alejarme me provoca mucha tristeza", expresó. Y concluyó: "Me voy con la tranquilidad de haberle devuelto al club algo de todo lo que me dio. Ser presidente y conducir a Rosario Central fue el honor de mi vida".