Maglia apoya una eventual candidatura de Belloso: "Hay que buscar gente que nos haga vivir mejor"

El intendente de Granadero Baigorria y vicepresidente de Rosario Central, Adrián Maglia, respaldó la posibilidad de que Gonzalo Belloso se proyecte políticamente en Rosario y consideró que tiene capacidad para desempeñarse al frente del municipio. “Está probado que él puede ser un muy buen intendente”, afirmó en diálogo con Radioinforme3, por Cadena 3 Rosario.

Maglia coincidió con el planteo del intendente de Funes, Roly Santacroce, quien propuso al actual presidente de Central como una alternativa para conducir la ciudad. Sin embargo, aclaró que no habló con Belloso sobre una eventual candidatura y que desconoce si tiene intenciones de competir en las próximas elecciones.

“Coincido con las palabras que dice Roly. La gente aspira a tener buenos administradores. Belloso ha sido una persona que se destacó manejando un club donde se manejan pasiones. Es un club multitudinario. Realmente ha dado pruebas absolutas de su capacidad de gestión”, sostuvo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El vicepresidente de Central destacó la tarea de Belloso al frente de la institución y consideró que su experiencia puede trasladarse a otros ámbitos. “Tomamos un club en un estado muy difícil y la gestión de él ha sido extraordinaria”, señaló. También resaltó su trayectoria internacional en la Conmebol y afirmó que está preparado para asumir distintas responsabilidades.

Consultado sobre una posible candidatura, Maglia remarcó que la decisión depende exclusivamente del actual presidente canalla. “Es un tema absolutamente personal”, dijo, y advirtió que la conducción del club demanda mucho tiempo y esfuerzo, especialmente por las responsabilidades que Belloso tiene en la estructura del fútbol argentino.

En ese sentido, consideró que compatibilizar ambos roles sería complejo si Belloso decidiera competir por la Intendencia de Rosario y, al mismo tiempo, continuar al frente de Central. “Ser presidente de Central absorbe muchísimo”, explicó, aunque no descartó que pueda desempeñarse en la política si así lo quisiera.

“Yo creo que está probado que él puede ser un muy buen intendente, pero eso pasa por su intención personal”, insistió Maglia. Y agregó: “A mí lo que me gusta es que los dirigentes consigan esto. Mi plataforma siempre fue vivir mejor”.

El intendente de Granadero Baigorria evitó vincular el posible salto político de Belloso con una definición partidaria y puso el foco en su capacidad de gestión. “Belloso está para eso”, concluyó, en referencia a la posibilidad de impulsar mejoras en la calidad de vida de los rosarinos.

Entrevista de Hernán Funes.