Al menos 62 fallecidos en ataque armado a comunidad en el noreste de Nigeria

FOTO: Al menos 62 muertos tras ataque a una comunidad en el noreste de Nigeria

ABUYA, Nigeria (AP) — Al menos 62 personas perdieron la vida tras el asalto de hombres armados a una comunidad en el noreste de Nigeria, según lo reportó el martes la agencia de emergencias del país.

Este ataque, atribuido a delincuentes conocidos como bandidos, se llevó a cabo el viernes en la localidad de Binnari, que forma parte del área de gobierno local de Karim-Lamido, en el estado de Taraba. Además de los muertos, el incidente dejó a 52 personas heridas y provocó el desplazamiento de miles, de acuerdo con Ladan Ayuba, el jefe estatal de la Agencia Nacional de Gestión de Emergencias.

Los ataques de este tipo son frecuentes en el norte de Nigeria, donde grupos armados perpetran agresiones contra la población civil. Hasta el momento, las autoridades han recuperado 52 cuerpos, entre los que se encuentran 15 hallados en el río Benue, según informaron funcionarios de la Agencia Nacional de Gestión de Emergencias.

Un portavoz de la policía de Taraba indicó que el número de víctimas podría aumentar, ya que las operaciones de recuperación de cuerpos continúan. "Todavía tenemos hombres sobre el terreno, y a medida que recuperemos cuerpos, los contabilizaremos", expresó Victor Mshelizah a la agencia de noticias.

El director de Amnistía Internacional Nigeria, Isa Sanusi, comentó que los asaltantes aprovecharon la situación, indicando que las víctimas fueron perseguidas hacia el río, donde muchos intentaron escapar lanzándose al agua.

Nigeria enfrenta una compleja crisis de seguridad, con civiles atacados de manera regular por bandidos que realizan secuestros masivos por rescate y controlan sitios de extracción de recursos ilegales. Además, el país sufre la amenaza de grupos islamistas como Boko Haram y la Provincia de África Occidental del Estado Islámico.