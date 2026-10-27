Flávio Bolsonaro llegó a EE.UU. con su familia: Trump les dará visas y podría recibirlo como asilado

El senador brasileño Flávio Bolsonaro habría llegado a Estados Unidos junto a su esposa, Fernanda, y sus dos hijas, luego de perder el balotaje presidencial frente a Luiz Inácio Lula da Silva. La información fue difundida por CNN Brasil, que citó fuentes del Gobierno estadounidense, y también por el portal UOL, que recogió el testimonio de un aliado del legislador.

La novedad se conoció este martes, en medio de la incertidumbre por el paradero del excandidato presidencial y después de que incumpliera una orden judicial que le exigía entregar sus pasaportes y le prohibía salir de Brasil.

En paralelo, una fuente diplomática informó que el Gobierno de Estados Unidos concederá visas a Flávio Bolsonaro y a su familia. Según las declaraciones reproducidas por las agencias AFP y EFE, una alta fuente del Departamento de Estado aseguró que Washington les permitirá ingresar al país.

Sin embargo, la fuente diplomática no confirmó si el senador ya había llegado efectivamente a territorio estadounidense. La noticia de su arribo fue difundida por medios brasileños a partir de fuentes oficiales y personas cercanas a la familia.

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La posibilidad de pedir asilo político a Donald Trump

Uno de los interrogantes centrales es si Flávio Bolsonaro solicitará asilo político ante la administración de Donald Trump. La posibilidad ya había sido mencionada por personas cercanas al senador, que sostienen que buscaría protección en Estados Unidos frente a las investigaciones judiciales que enfrenta en Brasil.

Hasta el momento, no se confirmó oficialmente que el pedido haya sido presentado ni que el Gobierno estadounidense le haya concedido esa protección. La concesión de visas y un eventual asilo político son procedimientos diferentes.

La llegada de Bolsonaro a Estados Unidos, de confirmarse oficialmente, abriría una nueva etapa en el caso, que combina las consecuencias de la derrota electoral con la situación judicial del legislador brasileño.

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La orden judicial que le prohibía salir de Brasil

El viaje se habría concretado después de que Flávio Bolsonaro incumpliera el plazo de 24 horas que le había fijado la Justicia brasileña para entregar sus pasaportes.

La medida fue dispuesta por el juez Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal (STF), el lunes 26 de octubre. La resolución ordenaba entregar los documentos de viaje y contemplaba la cancelación de los pasaportes común y diplomático.

Dos fuentes de la Policía Federal brasileña habían confirmado a Reuters que los documentos fueron cancelados luego de que venciera el plazo establecido. La decisión se enmarcó en las actuaciones judiciales que involucran al senador por presuntas irregularidades, entre ellas investigaciones relacionadas con lavado de dinero y evasión de divisas.

La situación generó interrogantes sobre cómo habría conseguido salir del país pese a la restricción judicial. Durante las primeras horas de este martes, las autoridades brasileñas buscaban determinar su paradero y reconstruir sus movimientos.

Las versiones sobre un posible paso por Argentina

Antes de que se conocieran los reportes sobre su llegada a Estados Unidos, surgieron versiones que señalaban que Flávio Bolsonaro podría haber utilizado Argentina como punto de tránsito.

Informaciones periodísticas mencionaron un posible vuelo privado vinculado con Puerto Iguazú, en la zona de la Triple Frontera. Sin embargo, el recorrido no estaba confirmado oficialmente y no había certezas sobre la ruta utilizada por el senador y su familia.

La hipótesis de un paso por territorio argentino se sumó a las dudas sobre la forma en que habría salido de Brasil, donde tenía prohibido viajar al exterior.

Los vínculos de los Bolsonaro con Estados Unidos

La eventual instalación de Flávio Bolsonaro en Estados Unidos se sumaría a la presencia de otros integrantes de su familia en ese país. Su hermano Eduardo Bolsonaro reside allí desde 2025 y mantiene vínculos con referentes del Partido Republicano y del movimiento político que respalda a Donald Trump.

El propio Flávio había viajado a Estados Unidos en mayo de 2026, durante su campaña presidencial, cuando mantuvo un encuentro con Trump en la Casa Blanca.

Su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, también había viajado a Florida el 30 de diciembre de 2022, dos días antes de la asunción de Lula da Silva. Posteriormente regresó a Brasil y fue condenado a 27 años de prisión por su participación en un intento de golpe de Estado. Actualmente cumple la pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria en Brasilia.

La llegada de Flávio a Estados Unidos, mientras se aguardan precisiones sobre su situación migratoria y judicial, abre un nuevo capítulo en la crisis política que siguió a las elecciones brasileñas.

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