FOTO: Alegatos finales en el juicio a Santos Regis y Codazzi por tentativa de homicidio en Corrientes

Corrientes, 27 octubre (NA) -- Este miércoles, el Tribunal de Juicio de Goya llevará a cabo los alegatos finales en el caso que involucra a Josías Santos Regis y José Alejandro Fernández Codazzi, acusados por un ataque con arma de fuego y la sustracción de un niño en Esquina.

Los alegatos se realizarán en la sala de audiencias, ubicada en Ejército Argentino Número 550, a partir de las 8, bajo la presidencia de Ricardo Diego Carbajal, quien será el encargado de emitir el veredicto posteriormente.

Un total de 17 testigos han sido admitidos para el juicio: 16 fueron propuestos por la Fiscalía y uno por la Defensa. La acusación está a cargo del fiscal de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) de Esquina, Javier Gustavo Mosquera.

El caso se remonta al 3 de mayo de 2026, alrededor de las 20, en una vivienda de la calle Juan Pujol al 1.900 en Esquina, donde se realizaba una ceremonia de temazcal. Según la acusación del Ministerio Público Fiscal (MPF), Josías Santos Regis ingresó por la parte trasera de la casa y disparó al menos cuatro veces contra Julio Javier Nievas. La víctima sufrió lesiones graves que pusieron en riesgo su vida, aunque logró sobrevivir tras recibir atención médica.

La Fiscalía sostiene que el ataque tenía como objetivo provocar sufrimiento emocional a la ex pareja del imputado, madre del niño que comparten.

Además, se acusa a Santos Regis de haber sacado a su hijo, de seis años, del lugar y de mantenerlo alejado del cuidado materno. Según la hipótesis fiscal, luego se trasladó con el niño al paraje El Duraznillo, en el departamento de Goya, con la supuesta colaboración de Fernández Codazzi, quien habría proporcionado una camioneta Volkswagen Amarok para el traslado.

Ambos permanecieron ocultos hasta el 5 de mayo de 2026, cuando Santos Regis fue detenido y el niño fue puesto bajo resguardo.

El nombre de Codazzi también se asocia al caso de Loan Peña, ya que supuestamente indujo a Laudelina Peña -su tía paterna- a mentir en su declaración sobre la desaparición del niño en 9 de Julio a mediados de 2024.