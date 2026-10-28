Copa Sudamericana: comienza la venta de entradas para la final entre Boca y Atlético Mineiro

Buenos Aires, 28 octubre (NA) -- La Conmebol activó este miércoles la venta de entradas para la final de la Copa Sudamericana 2026, que enfrentarán a Boca y Atlético Mineiro el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, el proceso de compra se realiza a través del sitio web oficial de la entidad sudamericana, implementando un sistema escalonado por etapas.

La fase inicial se inicia a las 14 horas de Argentina (12:00 en Colombia) y está destinada exclusivamente a ciudadanos colombianos que residen en el país, quienes pueden adquirir entradas para la Categoría 2 (tribuna Oriental).

Cada usuario local, identificado mediante su documento de identidad, puede comprar hasta cuatro entradas, con la posibilidad de transferirlas una vez a otro compatriota. Esta ventana preferencial estará abierta hasta el viernes 30 de octubre.

Apertura general y la venta para hinchas de Boca A partir del viernes 30 de octubre, desde las 14:00 (hora argentina), se habilitará la venta para todo público, sin distinción de nacionalidad, incluyendo las ubicaciones de Categoría 1 y los remanentes de Categoría 2. Para los socios de los clubes finalistas, la Conmebol y las dirigencias de ambos equipos continúan trabajando en la venta de entradas para la Categoría 3, que está reservada para los sectores cabeceras. La AFA informó que las entradas para los hinchas "xeneizes" se pondrán a la venta el próximo martes 3 de noviembre, a través de la plataforma virtual del torneo, aunque aún falta confirmar los cupos totales y la forma de adjudicación. Este encuentro en Barranquilla será la primera vez que Colombia acoja una final a partido único de la Sudamericana. El equipo argentino buscará su tercera victoria tras los títulos de 2004 y 2005, mientras que el "Galo" de Belo Horizonte intentará conquistar este trofeo continental por primera vez. Precios y ubicaciones en el Metropolitano Los precios establecidos por el organismo rector del fútbol sudamericano se dividen en tres categorías: Categoría 1 (250 dólares): sector preferencial en la platea Occidental, detrás de los bancos de suplentes. Categoría 2 (180 dólares): platea lateral (tribuna Oriental). Categoría 3 (90 dólares): populares Norte y Sur, asignadas a los hinchas de Boca y Mineiro.

Agencia NA