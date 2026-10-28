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Lo que hay que saber para pagar el "Día del Club" en Belgrano

Desde este jueves, los socios sin abono contratado podrán activar su chip. Los detalles.

28/10/2026 | 18:58Redacción Cadena 3

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A partir de este jueves a las 9, los socios de Belgrano al día sin abono contratado podrán habilitar su carnet para el partido ante Barracas Central, dentro del cupo asignado para la fecha 15 del Clausura. El encuentro se jugará el próximo domingo a las 18:30 hs en el Estadio Julio César Villagra y se enmarca dentro del denominado “día del club”.

El trámite deberá realizarse únicamente a través del panel de socios: socios.belgrano.com.ar y a continuación los precios con el pago extra incluído.

? PREFERENCIAL ESCUTI

Mayor $53.000 | Jubilados $37.000 | Cadete Mayor $37.000 | Cadete Menor $26.500

? CUELLAR ALTA

Mayor $54.000 | Jubilados $38.000 | Cadete Mayor $38.000 | Cadete Menor $27.000

? CUELLAR BAJA

Mayor $87.000 | Jubilados $61.000 | Cadete Mayor $61.000 | Cadete Menor $43.500

? PLATEA HEREDIA

Mayor $70.000 | Jubilados $49.000 | Cadete Mayor $49.000 | Cadete Menor $35.000

? CELESTE LATERAL – SECTOR 108

Precio Único $100.000

La cantidad de activaciones estará sujeta al aforo disponible.

Al partido se ingresa con la cuota de octubre al día, DNI y carnet físico. Recordamos que este último es intransferible y puede ser solicitado por el personal de seguridad para su identificación.

Lectura rápida

¿Qué podrán hacer los socios de Belgrano? Habilitar su carnet para el partido ante Barracas Central.

¿Quiénes pueden habilitar su carnet? Los socios de Belgrano al día sin abono contratado.

¿Cuándo se juega el partido? El próximo domingo a las 18:30 hs.

¿Dónde se llevará a cabo el encuentro? En el Estadio Julio César Villagra.

¿Cómo se realiza el trámite? A través del panel de socios: socios.belgrano.com.ar.

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