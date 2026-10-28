Se dilata el debate por aplicaciones y se define este jueves: "Las motos son un límite"

El Concejo Municipal de Rosario busca avanzar con el proyecto para regular las aplicaciones de transporte de pasajeros, entre ellas Uber y DiDi.

Tras una instancia de debate en comisiones, la presidenta del cuerpo, María Eugenia Schmuck, confirmó a Cadena 3 Rosario que el interbloque de Unidos analizará las modificaciones propuestas con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita tratar la iniciativa en el recinto este jueves.

En declaraciones a Cadena 3 Rosario, la concejala explicó que los representantes del oficialismo se encuentran revisando artículo por artículo los cambios planteados y que existe disposición para consensuar distintas cuestiones de la redacción. Sin embargo, aclaró que hay puntos que consideran innegociables, principalmente la posibilidad de habilitar el transporte de pasajeros en motocicletas.

“Para nosotros, las motos son un límite. En eso no vamos a ceder”, sostuvo Schmuck, al explicar que la postura responde a la necesidad de garantizar condiciones de seguridad para los usuarios. Según indicó, el oficialismo no está dispuesto a legalizar una modalidad de transporte que, a su entender, no ofrece las garantías necesarias.

En cambio, la titular del Concejo señaló que existe margen para acordar modificaciones en otros aspectos de la propuesta, siempre que permitan avanzar hacia una regulación del servicio. La intención, remarcó, es incorporar la mayor cantidad posible de aportes para establecer condiciones de funcionamiento que contemplen la seguridad de los pasajeros.

En ese proceso también participaron representantes de los sectores de taxis y remises, además de integrantes del peronismo, que acercaron sus propias propuestas. Schmuck indicó que esas iniciativas serán evaluadas durante las conversaciones para intentar alcanzar una redacción consensuada.

Otro de los puntos centrales del proyecto es el requisito de contar con licencia de conducir profesional para quienes transporten pasajeros mediante aplicaciones. Sobre este aspecto, la concejala afirmó que se trata de una condición que el oficialismo considera indispensable y que, según señaló, está contemplada en la normativa nacional para la actividad.

De esta manera, las negociaciones continuarán dentro del interbloque de Unidos con la expectativa de cerrar los acuerdos pendientes y llevar el proyecto al recinto. El tratamiento de la iniciativa dependerá del resultado de esas conversaciones, en las que la habilitación de los viajes en moto y las exigencias para los conductores aparecen entre los principales puntos de discusión.

Informe de Franco Giacometti.