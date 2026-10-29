Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este jueves 29 de octubre

Este jueves, 29 de octubre, el panorama cambiario en Argentina continúa con una alta volatilidad. El dólar oficial se encuentra en un valor de 1.510 pesos para la compra y 1.560 pesos para la venta. Este tipo de cambio rige para operaciones realizadas a través del sistema bancario y es regulado por el Banco Central de la República Argentina.

Por otro lado, el dólar blue, que se negocia en el mercado informal, presenta un precio de 1.545 pesos para la compra y 1.565 pesos para la venta. Esta elevada diferencia respecto al dólar oficial refleja la desconfianza en el peso y el impacto de las políticas económicas en la percepción de los ahorristas y comerciantes.

Además, el dólar mayorista, que es el utilizado en operaciones de grandes volúmenes entre bancos y empresas, se encuentra a 1.533 pesos para la compra y 1.542 pesos para la venta, lo que también indica una brecha significativa con respecto al tipo de cambio oficial.

Para aquellos que realizan inversiones en el exterior, el dólar contado con liquidación se sitúa en 1.658,6 pesos para la compra y 1.665,4 pesos para la venta. Esta modalidad es usada comúnmente por quienes buscan transferir capital fuera del país, aprovechando las diferencias en las cotizaciones.

El panorama se complica aún más con el dólar cripto, que presenta un valor de 1.650,82 pesos para la compra y 1.653,24 pesos para la venta. Este tipo de cambio refleja el uso de criptomonedas como una alternativa ante la inestabilidad del peso argentino.

A su vez, las compras realizadas a través de tarjetas en el exterior implican un costo adicional, donde el dólar tarjeta se encuentra en 1.963 pesos para la compra y 2.028 pesos para la venta. Este tipo de cambio se ve agraviado por los impuestos adicionales que se aplican a las compras en moneda extranjera.

La inflación, la política económica del gobierno y la oferta y demanda de divisas son factores clave que afectan estas cotizaciones. La incertidumbre en la economía argentina genera un aumento en la preferencia por el dólar como refugio de valor, lo que impacta directamente en la cotización del mismo.

Los ciudadanos deben estar atentos a las variaciones en estas tarifas, ya que inciden en su economía diaria, desde la posibilidad de realizar viajes al exterior, hasta la planificación de ahorros e inversiones. En este contexto, es fundamental seguir de cerca la evolución del dólar y las decisiones que tome el gobierno en materia de política cambiaria.