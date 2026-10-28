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SAD sí o SAD no: dirigentes enfrentados y una salida que necesita diálogo

Hace años que existen distintas formas de inversión y gerenciamiento en el fútbol argentino.    

28/10/2026 | 20:24Redacción Cadena 3

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Stefano Di Carlo y Sebastián Verón juntos en la organización de una mesa de trabajo para el desarrollo del fútbol argentino.

FOTO: Stefano Di Carlo y Sebastián Verón juntos en la organización de una mesa de trabajo para el desarrollo del fútbol argentino.

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  1.

    Audio. SAD sí o SAD no: Claudio Giglioni puso bajo la lupa el debate en el fútbol argentino.

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Claudio Giglioni Por Claudio Giglioni

El fútbol argentino parece atrapado en una discusión que se repite en los medios, pero que todavía necesita una mesa de negociación.

El debate por las sociedades anónimas deportivas (SAD) y el ingreso de capitales privados enfrenta posiciones que, antes que profundizar la disputa pública, deberían encontrar un espacio para discutir qué modelo quieren para los clubes.

La cuestión no pasa solamente por estar a favor o en contra de las SAD. De hecho, una cosa es rechazar que los clubes se conviertan en sociedades anónimas y otra, bastante diferente, es discutir la participación de capitales privados en la actividad.

Hace años que existen distintas formas de inversión y gerenciamiento en el fútbol argentino. Algunas funcionan a través de esquemas que necesitan reglas más claras y una adecuación normativa.

La contradicción aparece cuando se niega una realidad que ya existe. Los capitales privados encuentran distintas vías para participar de la actividad, mientras la discusión sigue encerrada en posiciones enfrentadas.

Algo similar sucede con las plataformas de transporte: en algunos lugares operan pese a las restricciones. La distancia entre lo que establece una norma y lo que ocurre en la práctica también merece una discusión seria en el fútbol.

Por eso, los principales dirigentes tienen que sentarse a hablar. Claudio Tapia, Gonzalo Belloso, Andrés Fassi, Luis Artime, Juan Sebastián Verón, Diego Milito y los demás referentes del fútbol argentino deben dejar de lado, al menos por un momento, las declaraciones cruzadas y discutir qué alternativas existen.

No significa que tengan que pensar igual ni que vayan a alcanzar un acuerdo.

El primer paso es escucharse. Después se verá si hay coincidencias para establecer reglas que contemplen las distintas realidades de los clubes y respeten sus libertades. En un debate que suele plantearse como una pelea entre bandos irreconciliables, sentarse a una mesa y buscar una salida común sería, por sí mismo, una señal positiva.

Lectura rápida

¿Cuál es el tema central del artículo? El debate sobre las sociedades anónimas deportivas (SAD) y el ingreso de capitales privados en el fútbol argentino.

¿Quiénes son los principales actores mencionados? Dirigentes como Claudio Tapia, Gonzalo Belloso, Andrés Fassi, Luis Artime, Juan Sebastián Verón y Diego Milito.

¿Qué se sugiere que deben hacer los dirigentes? Sentarse a hablar y discutir alternativas en lugar de mantener declaraciones cruzadas.

¿Por qué es importante esta discusión? Porque se busca establecer un modelo claro para los clubes que contemple las distintas realidades y libertades.

¿Qué se espera lograr con este diálogo? Encontrar coincidencias para establecer reglas que respeten las realidades de los clubes.

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