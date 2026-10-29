Tévez confirmó la presencia de Lionel Messi y Riquelme para su despedida

FOTO: Carlos Tévez confirmó a Messi y Riquelme para su despedida en la Bombonera.

El exfutbolista Carlos Tévez ha confirmado que el excapitán de la Selección argentina, Lionel Messi, y el actual presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, serán invitados especiales en su partido de despedida del fútbol, programado para el próximo 20 de diciembre en la Bombonera.

Durante una conversación con Rio Ferdinand, reconocido defensor del fútbol inglés y antiguo compañero de Carlitos en el Manchester United, extendió la invitación a su amigo, quien aceptó participar en este evento. Además, brindó detalles sobre la asistencia de Messi y Riquelme al encuentro, que enfrentará a Boca contra los amigos de Tévez.

Se espera que en este partido se alineen figuras de renombre que alguna vez compartieron cancha con el oriundo del barrio Ejército de los Andes, conocido popularmente como "Fuerte Apache". Entre los nombres mencionados está el astro portugués Cristiano Ronaldo, aunque su participación aún está por confirmar.

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?????? "RIQUELME Y MESSI VAN A JUGAR EN MI DESPEDIDA" ??Junto a Rio Ferdinand, Carlos #Tevez habló por primera vez tras oficializar su despedida y confirmó la presencia de Juan Román #Riquelme y Lionel #Messi, ambos como jugadores. ?? El partido será entre "#Boca" y "Amigos de Tevez", y los equipos estarán compuestos por jugadores que compartieron con el Apache a lo largo de todos sus ciclos en el Xeneize y en todos los clubes en donde jugó. Lo que se viene el 20 de diciembre en La #Bombonera ???? — ???????? ???????????? ?????????? (@BocaJrsCT) October 29, 2026

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Entre los invitados ya confirmados se encuentran el goleador histórico de la Selección argentina, Gabriel Batistuta; el arquero italiano Gianluigi Buffon y el chileno Arturo Vidal, de su paso por la Juventus; así como el arquero neerlandés Edwin van der Sar, y su amigo francés Patrice Evra, además de Rio Ferdinand.

Del otro lado, en el City y en el conjunto nacional, estarán presentes Sergio "Kun" Agüero, Pablo Zabaleta, Esteban "Cuchu" Cambiasso, Lionel Messi y Juan Román Riquelme. También se sumarán figuras históricas de Boca, como el actual técnico de Platense y máximo goleador del "Xeneize", Martín Palermo, junto a Nicolás Burdisso y Sebastián Battaglia.

Tévez contempla que Roberto Mancini y Carlos Bianchi sean los entrenadores de los equipos de Boca y de los amigos de Carlitos. A menos de dos meses del encuentro, que se llevará a cabo el 20 de diciembre en el estadio Alberto J. Armando, se aguarda la confirmación de otros jugadores como Andrea Pirlo, Ángel Di María, Pipita Higuaín, Daniele De Rossi, Iarley, Gago, Guillermo Barros Schelotto, Gabriel Heinze, "Pocho" Lavezzi, Park Ji-sung, Giorgio Chiellini, Paul Pogba, Paul Scholes y Wayne Rooney, entre otros.

Además, aunque no está confirmado, se espera la presencia del piloto argentino de Alpine en la Fórmula 1, Franco Colapinto, y del extenista Juan Martín del Potro. También se anticipa la participación de sus amigos cantantes, como La Mona Jiménez, Pablo Lescano y Ulises Bueno, quienes ofrecerán un show durante el evento titulado "De alcanzapelotas a leyenda".