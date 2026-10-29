River fue el único que votó en contra del nuevo torneo aprobado por mayoría en AFA

River votó en contra de la aprobación del nuevo formato del fútbol argentino para las temporadas 2027 y 2028 durante la reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Liga Profesional de Fútbol, llevada a cabo este jueves en las oficinas de Puerto Madero.

Los dirigentes Ignacio Villarroel (vicepresidente segundo) y Agustín Forchieri (secretario general) representaron a la institución de Núñez y ratificaron la postura crítica de la entidad hacia la estructura actual de la máxima categoría.

Durante la asamblea, el club solicitó la palabra para rechazar la continuidad de un torneo con 30 equipos en la Primera División y propuso como alternativa un certamen reducido de 20 instituciones, además de insistir en la implementación de die zdescensos masivos para acelerar la reestructuración.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Ante la moción presentada por River, el presidente de la entidad madre del fútbol argentino consultó al resto de los directivos presentes, quienes descartaron de plano la propuesta.

Christian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors, confirmó posteriormente que "ningún otro club respaldó la iniciativa riverplatense ni la moción de los diez descensos", por lo que el proyecto oficial avanzó y fue aprobado por amplia mayoría.

A pesar de la disidencia de Núñez, que considera indispensable la reducción de participantes para garantizar la competitividad, el nuevo formato comenzará a regir en 2027 y la estructura principal eliminará la división en dos zonas y establecerá una tabla única de 30 equipos.