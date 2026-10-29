Justicia y tecnología: una jueza creó una IA para frenar la violencia verbal entre exparejas
La jueza de familia Laura Lucchini diseñó una plataforma que detecta agresiones en chats de padres en conflicto, sugiere respuestas asertivas y busca proteger a los hijos. Espera su aprobación.
29/10/2026 | 09:38Redacción Cadena 3
FOTO: imagen ilustrativa creada con IA.
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Radioinforme 3
Una innovadora iniciativa impulsada en la provincia de Buenos Aires busca utilizar la inteligencia artificial para pacificar las comunicaciones cotidianas entre padres separados y reducir el impacto emocional del conflicto en los hijos.
La herramienta, desarrollada por la jueza de Familia N.º 9 de Morón, Laura Lucchini, analiza los mensajes en tiempo real, detecta agresiones e imprecisiones y sugiere redacciones asertivas antes de ser enviadas.
El proyecto, que se encuentra a la espera de la autorización de la Suprema Corte de Justicia bonaerense para su implementación como prueba piloto, propone una plataforma de mensajería que sustituye el uso de WhatsApp convencional en casos judicializados de alta conflictividad.
Cómo funciona el "VAR" de la comunicación familiar
La plataforma analiza el tenor de las conversaciones y clasifica los niveles de hostilidad en alto, medio o bajo. Cuando un progenitor escribe un mensaje que incluye descalificaciones o insultos dirigidos a la otra parte, el sistema interviene antes del envío.
"La inteligencia artificial manifiesta si hay conflicto y qué tipo de conflicto es. Le menciona a la parte que quiere comunicar algo —por ejemplo, un reclamo sobre el cuidado de los chicos— que no necesita denigrar a la otra parte. Le sugiere una comunicación asertiva y el usuario decide si manda la opción corregida, la propia o si edita lo escrito", detalló la magistrada.
Para su aplicación formal, la jueza elaboró un protocolo de 30 artículos que incluye un consentimiento informado firmado por las partes y sus letrados, comprometiéndose a canalizar toda la comunicación cotidiana sobre los menores exclusivamente por dicha vía.
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Una alternativa gratuita para proteger a los menores
Consultada sobre la viabilidad de que parejas enfrentadas acepten la herramienta, Lucchini destacó que la demanda proviene de las propias familias durante las audiencias, donde el foco suele perderse en el litigio en lugar del bienestar de los niños. "En medio del conflicto los padres no ven que los que más sufren son los hijos, que terminan en el medio llevando y trayendo mensajes porque los adultos no se hablan", afirmó.
Especializada en IA con posgrados en la UTN, la Universidad de Salamanca, la UBA y la Universidad Champagnat, la magistrada explicó que si bien existen unas ocho plataformas similares en Estados Unidos y Europa —como la aplicación Nido—, se trata de desarrollos privados y arancelados.
"Lo que busco es que sea una herramienta gratuita para las partes, porque muchas familias no tienen los recursos para pagar un software privado ni para acceder a terapias particulares para encauzar la relación", concluyó.
Lectura rápida
¿Qué iniciativa se impulsa en Buenos Aires? Una herramienta de inteligencia artificial para mejorar las comunicaciones entre padres separados.
¿Quién desarrolló esta herramienta? La jueza de Familia N.º 9 de Morón, Laura Lucchini.
¿Cuándo se implementará la herramienta? Está a la espera de la autorización de la Suprema Corte de Justicia bonaerense para su prueba piloto.
¿Dónde se utilizará esta plataforma? En casos judicializados de alta conflictividad, sustituyendo a WhatsApp convencional.
¿Por qué es importante esta herramienta? Busca reducir el impacto emocional del conflicto en los hijos y facilitar una comunicación asertiva entre progenitores.