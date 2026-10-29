Milei recorrió Catamarca y Jalil destacó el impacto de las inversiones mineras

FOTO: Javier Milei y Karina Milei fueron recibidos en Catamarca por el gobernador Raúl Jalil.

El presidente Javier Milei visitó Catamarca junto a sus principales funcionarios, con el foco puesto en las inversiones mineras de la provincia. Durante el recorrido, el gobernador Raúl Jalil subrayó la importancia de estas inversiones para generar empleo y dinamizar el desarrollo de otros sectores.

Jalil afirmó: “La minería da oportunidades y nos tiene que servir para cambiar la matriz económica”. Destacó que los proyectos en marcha, incluido el litio, representan inversiones millonarias y tienen un impacto positivo en la economía local.

El gobernador también se refirió a la participación de Catamarca en el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), que, según señaló, resultó fundamental para atraer capitals. “La verdad es que este sistema nos ha traído federalismo”, dijo Jalil, y agradeció a los legisladores que impulsaron la medida.

En total, la provincia concentra cinco de los trece proyectos de inversión. El emprendimiento Mara, de Glencore, demanda una inversión de 6.300 millones de dólares y se encuentra en proceso de evaluación ambiental. Jalil indicó que la minería ya genera 7.000 empleos directos e indirectos en Catamarca.

Además, el mandatario provincial planteó la necesidad de que las pymes cordobesas se incorporen como proveedoras de la industria minera. “La relación generalmente es directa entre la empresa y los privados”, comentó al referirse a los acuerdos que se están gestando.

En el plano político, Jalil reafirmó su postura sobre las PASO: consideró que deberían quedar en manos de los partidos políticos y abogó por un acuerdo más amplio entre gobernadores, incluido el peronismo.

La visita de Milei coincidió con la Expo RIGI que se desarrolla en Rosario, donde gobernadores y empresas se reúnen para impulsar la vinculación entre el sector minero y las pymes.

Entrevista de Radioinforme 3.