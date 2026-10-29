Córdoba: exigirán antecedentes penales anuales para ingresar y continuar en la Municipalidad
El Concejo Deliberante aprueba una reforma al estatuto del empleado municipal impulsada por el intendente Passerini. La norma abarca a planta permanente y transitoria con controles anuales.
29/10/2026 | 08:28Redacción Cadena 3
FOTO: Municipalidad de Córdoba.
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Radioinforme 3
En una sesión clave, el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba aprueba este jueves una reforma integral al estatuto del personal municipal orientada a elevar los estándares de integridad pública. La medida impone la presentación obligatoria de certificados de antecedentes penales y registros de reincidencia, con la novedad de que se realizarán auditorías periódicas de forma anual.
La iniciativa, impulsada desde el Poder Ejecutivo municipal encabezado por el intendente Daniel Passerini y compatibilizada con proyectos de la oposición, surge tras una serie de hechos de repercusión pública que involucraron a empleados contratados y de planta permanente con graves antecedentes judiciales.
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"Requisitos iguales para todos": el alcance de la norma
En diálogo con Cadena 3, el concejal del bloque oficialista Hacemos Unidos por Córdoba, Nicolás Piloni, confirmó que las exigencias abarcarán a la totalidad de la nómina del Estado municipal sin excepciones.
"Hemos hecho algunas modificaciones en comisión sobre cuáles son los requisitos para ingresar a la administración pública y los establecimos también para la planta transitoria. No se trata de elegir a quiénes: todos tenemos la misma responsabilidad y deben presentar las mismas certificaciones que se le exigen a quienes ejercen la función pública", remarcó Piloni.
Para ingresar o permanecer en el esquema municipal, los agentes deberán presentar acreditaciones expedidas por:
La Policía de Córdoba (antecedentes penales y contravencionales).
El Registro Nacional de Reincidencia.
El Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
El Registro de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual.
Controles anuales y marco formal
Consultado sobre por qué estas exigencias no se encontraban vigentes previamente, Piloni aclaró que muchas de estas solicitudes se venían implementando mediante decretos del Ejecutivo —como los análisis de metabolitos de drogas en orina y la presentación de conducta—, pero la ordenanza actual viene a institucionalizar el proceso y añadir la obligatoriedad de la renovación anual.
"El estatuto establecía la presentación de certificados, pero no exigía que se presentaran de manera periódica cada año. Lo que estamos haciendo es formalizar este nuevo control en el estatuto para que sea una norma permanente", explicó el edil.
Con la mayoría del oficialismo garantizada y el consenso alcanzado con las bancadas de la oposición, la reforma se encamina a quedar sancionada este mismo jueves, fijando un nuevo piso institucional para la contratación de personal dentro de la órbita municipal.
Lectura rápida
¿Qué se aprobó en el Concejo Deliberante de Córdoba? Se aprobó una reforma integral al estatuto del personal municipal para elevar los estándares de integridad pública.
¿Quién impulsó esta iniciativa? La iniciativa fue impulsada por el Poder Ejecutivo municipal, encabezado por el intendente Daniel Passerini.
¿Cuándo se aprobó la reforma? La reforma se aprobó este jueves en una sesión del Concejo Deliberante.
¿Dónde se implementarán los nuevos requisitos? Los nuevos requisitos se implementarán en la ciudad de Córdoba, abarcando a todo el personal municipal.
¿Por qué se introducen estos controles? Se introducen para formalizar y hacer obligatorias auditorías y la presentación de certificados de antecedentes de manera anual, tras hechos de repercusión pública.