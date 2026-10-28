Luis Caputo se apunó durante una visita a una mina de litio en Catamarca y recibió asistencia médica

El ministro de Economía, Luis Caputo, sufrió un cuadro leve de mal de altura durante la visita que realizó este miércoles junto al presidente Javier Milei a una explotación minera de litio en Catamarca. El funcionario recibió asistencia médica y, según fuentes de la Casa Rosada, se encuentra en buen estado de salud.

El episodio ocurrió durante la actividad oficial en el salar del Hombre Muerto, donde la empresa Rio Tinto inauguró nuevas instalaciones para la producción de carbonato de litio. Caputo presentó síntomas de apunamiento, con una baja considerable de la presión arterial, por lo que debió ser hidratado.

“Actualmente se encuentra en perfectas condiciones de salud y retomó sus actividades con normalidad”, indicaron fuentes oficiales.

Un integrante de la comitiva que viajó a Catamarca confirmó que otros funcionarios también sintieron los efectos de la altura, aunque con menor intensidad que el titular del Palacio de Hacienda.

“Se apunó, básicamente. Le bajó bastante la presión. A varios de la comitiva les pasó algo parecido, pero a él le pegó un poco más la altura y tuvieron que hidratarlo. Ya está bien”, explicó.

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La visita de Milei a una planta de litio

El episodio se produjo durante el primer viaje oficial de Javier Milei a Catamarca. El mandatario llegó a la provincia junto a Caputo y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La actividad central de la agenda se desarrolló en el salar del Hombre Muerto, donde Rio Tinto inauguró dos instalaciones vinculadas con la producción de litio: la expansión Fénix 1B y la nueva operación Sal de Vida.

Ambos proyectos representan una inversión conjunta de 1.400 millones de dólares y permitirán sumar una capacidad de producción de 25.000 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente.

Para llegar al lugar, Milei viajó durante la mañana en un avión Hércules hasta la zona del salar, donde encabezó las actividades vinculadas con la expansión de la industria minera.

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Una agenda económica en Catamarca

La visita presidencial también incluyó actividades vinculadas con el sector industrial. Durante la jornada anterior, Milei, Caputo y Karina Milei recorrieron Algodonera del Valle, una empresa dedicada a la producción de hilados de algodón.

La firma cuenta con cuatro plantas industriales, emplea a unas 450 personas y realizó inversiones superiores a los 50 millones de dólares para modernizar y ampliar sus operaciones.

El viaje a Catamarca combinó así actividades relacionadas con la industria textil y la minería, dos sectores productivos con presencia en la provincia.

En paralelo, el Gobierno destacó la puesta en marcha de nuevas instalaciones de Rio Tinto como parte de las inversiones destinadas a ampliar la producción de litio, un recurso estratégico para la industria energética y tecnológica.

Tras el episodio de apunamiento, Caputo retomó sus actividades, según confirmaron fuentes de la Casa Rosada.