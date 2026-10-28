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Carignano, sobre la salida de Bolsonaro de Brasil: "Lo mismo podría haber hecho el presidente Milei"

La exdirectora de Migraciones cuestionó la actuación del Gobierno argentino ante el paso del brasileño por el país y sostuvo que no había impedimentos registrados en el sistema migratorio.

28/10/2026 | 11:11Redacción Cadena 3 Rosario

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La actual diputada nacional Florencia Carignano.

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    Audio. Carignano, sobre la salida de Bolsonaro de Brasil: "Lo mismo podría haber hecho el presidente Milei"

    Cadena 3 Rosario

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La exdirectora nacional de Migraciones y actual diputada nacional Florencia Carignano cuestionó en Juntos por Cadena 3 Rosario la actuación del gobierno de Javier Milei ante el paso de Flavio Bolsonaro por la Argentina. “El tema es político, la decisión es política”, sostuvo, al considerar que el Presidente podría haber intervenido para evitar su ingreso, aunque no existiera una restricción migratoria registrada.

Brasil le ordena o algún juez de Brasil ordena que no puede salir del país, pero no emite una alerta internacional”, explicó Carignano. Según señaló, Argentina no recibió una notificación de Interpol que permitiera identificar un impedimento para el ingreso. “Técnicamente, Argentina no tenía motivo para no dejarlo entrar”, afirmó.

La diputada también se refirió a las particularidades del paso fronterizo entre Foz de Iguazú y Puerto Iguazú. “Cuando vas del lado brasilero, no tenés puesto migratorio. Es optativa”, indicó. En ese sentido, consideró que, si Brasil buscaba impedir la salida de Bolsonaro, tendría que haber reforzado los controles en la zona.

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“Lo mismo podría haber hecho el presidente Milei”, planteó Carignano, al sostener que el mandatario argentino podría haber tomado una decisión política. “No entra porque sé que se está escapando de la justicia brasilera, porque tiene un impedimento para salir del país y lo burló”, ejemplificó sobre una posible postura del Gobierno.

La exfuncionaria cuestionó que Milei no se comunicara con el presidente brasileño para informarle que Bolsonaro estaba en territorio argentino. “Mi principal socio económico es Brasil y porque hay una democracia en Brasil que voy a respetar”, expresó al enumerar los argumentos que, a su entender, podrían haber motivado una intervención política.

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Además, Carignano planteó que distintos países podrían haber tenido interés en que Bolsonaro saliera de Brasil. “A los tres me parece que estaban de acuerdo en que se vaya”, dijo, en referencia a Argentina, Estados Unidos y Brasil. También mencionó a Ecuador en relación con el itinerario del viaje, aunque no presentó pruebas de una coordinación entre los gobiernos.

Por último, vinculó el episodio con el respeto a las reglas democráticas y advirtió sobre la evolución de las causas judiciales. “La justicia cuando cambia el poder, es camaleónica, se da vuelta”, afirmó. De todos modos, aclaró el alcance de su análisis: “Yo te puedo hablar de las fronteras para adentro”.

Entrevista de Alberto Lotuf.

Lectura rápida

¿Quién cuestionó al gobierno de Javier Milei?

Florencia Carignano, exdirectora nacional de Migraciones y actual diputada nacional.

¿Qué tema se abordó en la declaración de Carignano?

El ingreso de Flavio Bolsonaro a Argentina y la actuación del gobierno de Milei.

¿Cuándo se realizó la declaración?

Durante una entrevista en Cadena 3 Rosario.

¿Dónde se encuentra la particularidad del paso fronterizo mencionada por Carignano?

Entre Foz de Iguazú y Puerto Iguazú, donde no hay puesto migratorio del lado brasilero.

¿Por qué Carignano critica la actuación de Milei?

Porque considera que podría haber intervenido políticamente para evitar el ingreso de Bolsonaro a Argentina.

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