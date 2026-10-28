Guía práctica: estacionamiento, caminatas y recomendaciones para la misa del Papa en FADEA

La misa multitudinaria del Papa León en el predio de FADEA se presenta como el evento más grande que haya organizado Córdoba en décadas. El secretario municipal Héctor “Pichi” Campana salió a responder las dudas más concretas de la gente: dónde estacionar, cuánto hay que caminar, qué se puede llevar y cómo moverse.

La primera aclaración fue contundente

“No es excluyente que te tengas que anotar para ingresar al predio de FADEA. La inscripción es para tener un panorama de la cantidad de gente que puede venir”, dijo Campana.

La página oficial elpapaencordoba.com.ar concentra toda la información: estacionamientos, rutas, recomendaciones, qué llevar y qué está prohibido.

Estacionamiento gratuito, pero lejos

Campana detalló que se dispusieron tres estacionamientos en la zona norte, tres en la zona sur y los del estadio Kempes. Son aproximadamente 18.000 lugares. Si se consigue un predio más, podrían duplicarse.

La Circunvalación también se usará como zona de estacionamiento y, en algún momento, se cortará por completo.

“Si fueran 500 mil personas y todas fueran en auto, serían 100 mil autos. Los bolsones que tenemos son unos 18 mil”.

La conclusión es clara: va a haber que caminar. En algunos casos, varios kilómetros.

Qué llevar y qué no

El funcionario leyó las recomendaciones oficiales:

Indispensable:

• DNI o pasaporte

• Agua (más de un litro y medio)

• Medicamentos personales

• Ropa y zapatillas cómodas

• Abrigo

• Protector solar

• Comida

• Batería portátil

Prohibido:

• Envases de vidrio

• Bebidas alcohólicas

• Armas

• Carpas

• Cuchillos, navajas o tijeras

Se recomienda una mochila de hasta 15 kilos.

Personas con discapacidad y adultos mayores

Campana fue realista: “Las situaciones particulares son muy difíciles de tener previstas. A FADEA no pueden entrar autos. Va a ser imposible llegar cerca del predio”.

Se está trabajando con organizaciones para asignar cupos especiales, pero la caminata será inevitable para la gran mayoría.

Transporte gratuito y saturación de redes

El día del evento el transporte urbano será gratuito. Además, se habilitarán dos sistemas de “rondín”: uno desde Rodríguez del Busto (zona norte) y otro desde Nores Martínez y Concepción Arenal (zona sur), desde el lunes a las 17 horas hasta el martes a las 5.30.

Una recomendación clave: “Todo se puede descargar de la página web, porque ese día no va a haber comunicaciones por celular. Van a estar todos los canales saturados”.

Quién paga la organización

Consultado sobre el pedido de 9.214 millones de pesos que el Arzobispado elevó a la Provincia, Campana afirmó que el gobierno de Córdoba se hace cargo de todos los gastos de la estadía del Papa en la provincia, como ocurre en cada jurisdicción.

Entrevista de Radioinforme 3.