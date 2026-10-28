FOTO: Tragedia en Quilmes: bebé de 12 días muere tras caerle una palta en la cabeza

Buenos Aires, 28 octubre (NA) -- La familia de un bebé de 12 días que murió tras recibir el impacto de una palta en la cabeza en Quilmes denunció que el municipio no respondió a pedidos previos para extraer el árbol ubicado frente a un jardín de infantes.

Las autoridades del Jardín de Infantes 949 presentaron una solicitud de extracción el 8 de agosto de 2025. El trámite, identificado con el legajo 38329, correspondía al árbol situado en la vereda de Conesa 385, junto al ingreso a la institución.

"No vinieron a podar antes para evitar esto. Desde 2025 que están pidiendo que corten ese árbol", afirmó Giuliana Gómez, la madre de Lucas.

La mujer sostuvo que la caída de frutos ya generaba preocupación entre las familias durante los horarios de entrada y salida. Un tío del bebé aseguró, además, que otro padre recibió anteriormente el impacto de una palta y perdió el conocimiento.

El hecho ocurrió cuando Gómez acababa de dejar a su hijo de cinco años en el jardín y esperaba un auto para regresar a su casa con el recién nacido en brazos. Una palta cayó desde unos diez metros de altura y golpeó al bebé, de acuerdo con la reconstrucción publicada por Clarín.

Lucas sufrió múltiples fracturas de cráneo y hemorragias. Fue trasladado al Sanatorio de la Trinidad de Quilmes, donde lo operaron durante tres horas. Según el relato de su familia, posteriormente recibió el diagnóstico de muerte cerebral y falleció el domingo.

Una madre que presenció el episodio denunció que la ambulancia demoró unos 20 minutos y que el traslado se realizó en un vehículo particular. Su testimonio fue recogido por el mismo medio.

Los familiares también afirmaron que el árbol fue cortado después de la muerte del bebé. Antes del hecho, las autoridades del jardín habían cambiado el acceso a la institución hacia la calle Mitre, según la publicación.

La madre cuestionó la respuesta municipal y aseguró que solo recibió el contacto de una psicóloga. "Nadie más me llamó. Van a tener que hacerse responsables", expresó.

En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 9 de Quilmes. La fiscalía indicó a Clarín que se inició una causa por averiguación de las causales de muerte.