De tu cocina a Europa: así es la 17ª edición del Concurso Casalta Cocina

Córdoba — Casalta Cocina presenta su 17ª edición, y este año viene con un concepto que redobla la apuesta: "La receta que puede llevarte lejos".

La propuesta pone el foco en la cocina fusión, invitando a los equipos participantes a combinar tradiciones, técnicas e ingredientes de distintas culturas para crear platos con identidad propia y mirada internacional.

De cualquier rincón del país, al mundo Detrás de cada plato hay una historia: la de un estudiante de gastronomía que, desde su provincia, se anima a competir con la misma exigencia que se le pide a un cocinero profesional.

Porque Casalta Cocina no es un concurso más: es el único certamen del país pensado exclusivamente para estudiantes de gastronomía, y así lleva más de una década acompañando la formación de nuevos talentos, edición tras edición.

Para Porta, esa apuesta tiene un sentido claro: invertir en la educación de quienes, mañana, van a representar la cocina argentina en cualquier parte del mundo.

Un premio a la altura del desafío El equipo ganador de Casalta Cocina 2026 accederá a un intercambio gastronómico en Europa, con estadías de formación en algunos de los mejores restaurantes del mundo.

Una oportunidad pensada para que los cocineros crezcan, se conecten con referentes internacionales y vuelvan con herramientas que difícilmente encontrarían en otro lado.

"La receta que puede llevarte lejos" resume así el espíritu del certamen: cada plato es una puerta que se abre, y Casalta Cocina se convierte, una vez más, en el trampolín real que puede llevar a un estudiante de cualquier rincón del país a la escena gastronómica internacional.

Inscripciones abiertas Las inscripciones para esta 17ª edición están abiertas y cierran el 5 de octubre.

Los interesados en sumarse a la competencia y jugarse por un lugar en las mejores cocinas de Europa tienen hasta esa fecha para anotarse.

Las bases y condiciones están disponibles en www.concursocasalta.com .

Casalta Cocina invita a los estudiantes de gastronomía de todo el país a animarse, a mostrar su talento y a dar el primer paso hacia las cocinas más exigentes del mundo.

Porque la próxima gran receta puede estar en cualquier cocina del país, y en cualquier estudiante que se anime a presentarla.