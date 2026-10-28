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De tu cocina a Europa: así es la 17ª edición del Concurso Casalta Cocina

La propuesta pone el foco en la cocina fusión, invitando a los equipos participantes a combinar tradiciones, técnicas e ingredientes de distintas culturas para crear platos con identidad propia y mirada internacional. 

28/10/2026 | 09:07Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Casalta Cocina presenta su 17ª edición.

FOTO: Casalta Cocina presenta su 17ª edición.

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CórdobaCasalta Cocina presenta su 17ª edición, y este año viene con un concepto que redobla la apuesta: "La receta que puede llevarte lejos". 

La propuesta pone el foco en la cocina fusión, invitando a los equipos participantes a combinar tradiciones, técnicas e ingredientes de distintas culturas para crear platos con identidad propia y mirada internacional. 

De cualquier rincón del país, al mundo Detrás de cada plato hay una historia: la de un estudiante de gastronomía que, desde su provincia, se anima a competir con la misma exigencia que se le pide a un cocinero profesional

Porque Casalta Cocina no es un concurso más: es el único certamen del país pensado exclusivamente para estudiantes de gastronomía, y así lleva más de una década acompañando la formación de nuevos talentos, edición tras edición. 

Para Porta, esa apuesta tiene un sentido claro: invertir en la educación de quienes, mañana, van a representar la cocina argentina en cualquier parte del mundo. 

Un premio a la altura del desafío El equipo ganador de Casalta Cocina 2026 accederá a un intercambio gastronómico en Europa, con estadías de formación en algunos de los mejores restaurantes del mundo. 

Una oportunidad pensada para que los cocineros crezcan, se conecten con referentes internacionales y vuelvan con herramientas que difícilmente encontrarían en otro lado. 

"La receta que puede llevarte lejos" resume así el espíritu del certamen: cada plato es una puerta que se abre, y Casalta Cocina se convierte, una vez más, en el trampolín real que puede llevar a un estudiante de cualquier rincón del país a la escena gastronómica internacional

Inscripciones abiertas Las inscripciones para esta 17ª edición están abiertas y cierran el 5 de octubre

Los interesados en sumarse a la competencia y jugarse por un lugar en las mejores cocinas de Europa tienen hasta esa fecha para anotarse. 

Las bases y condiciones están disponibles en www.concursocasalta.com

Casalta Cocina invita a los estudiantes de gastronomía de todo el país a animarse, a mostrar su talento y a dar el primer paso hacia las cocinas más exigentes del mundo

Porque la próxima gran receta puede estar en cualquier cocina del país, y en cualquier estudiante que se anime a presentarla. 

Lectura rápida

¿Qué es Casalta Cocina? Es un certamen de gastronomía exclusivo para estudiantes, que busca fomentar la cocina fusión y la formación de nuevos talentos.

¿Quién organiza el certamen? La organización del concurso está a cargo de Casalta Cocina.

¿Cuándo cierran las inscripciones? Las inscripciones para la 17ª edición cierran el 5 de octubre.

¿Dónde se llevará a cabo el intercambio gastronómico? El intercambio gastronómico se realizará en Europa.

¿Por qué es importante este concurso? Es el único certamen en Argentina dedicado a estudiantes de gastronomía, promoviendo su desarrollo profesional y conexiones internacionales.

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