De tu cocina a Europa: así es la 17ª edición del Concurso Casalta Cocina
La propuesta pone el foco en la cocina fusión, invitando a los equipos participantes a combinar tradiciones, técnicas e ingredientes de distintas culturas para crear platos con identidad propia y mirada internacional.
28/10/2026 | 09:07Redacción Cadena 3
FOTO: Casalta Cocina presenta su 17ª edición.
Córdoba — Casalta Cocina presenta su 17ª edición, y este año viene con un concepto que redobla la apuesta: "La receta que puede llevarte lejos".
La propuesta pone el foco en la cocina fusión, invitando a los equipos participantes a combinar tradiciones, técnicas e ingredientes de distintas culturas para crear platos con identidad propia y mirada internacional.
De cualquier rincón del país, al mundo Detrás de cada plato hay una historia: la de un estudiante de gastronomía que, desde su provincia, se anima a competir con la misma exigencia que se le pide a un cocinero profesional.
Porque Casalta Cocina no es un concurso más: es el único certamen del país pensado exclusivamente para estudiantes de gastronomía, y así lleva más de una década acompañando la formación de nuevos talentos, edición tras edición.
Para Porta, esa apuesta tiene un sentido claro: invertir en la educación de quienes, mañana, van a representar la cocina argentina en cualquier parte del mundo.
Un premio a la altura del desafío El equipo ganador de Casalta Cocina 2026 accederá a un intercambio gastronómico en Europa, con estadías de formación en algunos de los mejores restaurantes del mundo.
Una oportunidad pensada para que los cocineros crezcan, se conecten con referentes internacionales y vuelvan con herramientas que difícilmente encontrarían en otro lado.
"La receta que puede llevarte lejos" resume así el espíritu del certamen: cada plato es una puerta que se abre, y Casalta Cocina se convierte, una vez más, en el trampolín real que puede llevar a un estudiante de cualquier rincón del país a la escena gastronómica internacional.
Inscripciones abiertas Las inscripciones para esta 17ª edición están abiertas y cierran el 5 de octubre.
Los interesados en sumarse a la competencia y jugarse por un lugar en las mejores cocinas de Europa tienen hasta esa fecha para anotarse.
Las bases y condiciones están disponibles en www.concursocasalta.com.
Casalta Cocina invita a los estudiantes de gastronomía de todo el país a animarse, a mostrar su talento y a dar el primer paso hacia las cocinas más exigentes del mundo.
Porque la próxima gran receta puede estar en cualquier cocina del país, y en cualquier estudiante que se anime a presentarla.
Lectura rápida
¿Qué es Casalta Cocina? Es un certamen de gastronomía exclusivo para estudiantes, que busca fomentar la cocina fusión y la formación de nuevos talentos.
¿Quién organiza el certamen? La organización del concurso está a cargo de Casalta Cocina.
¿Cuándo cierran las inscripciones? Las inscripciones para la 17ª edición cierran el 5 de octubre.
¿Dónde se llevará a cabo el intercambio gastronómico? El intercambio gastronómico se realizará en Europa.
¿Por qué es importante este concurso? Es el único certamen en Argentina dedicado a estudiantes de gastronomía, promoviendo su desarrollo profesional y conexiones internacionales.