Colesterol controlado, pero triglicéridos altos: "Hay un riesgo mayor de tener un evento cardíaco"

Los triglicéridos, un indicador que muchas veces queda en segundo plano en los análisis de sangre, pueden ser una señal de alerta para la salud cardiovascular, incluso en personas que tienen controlados sus niveles de colesterol. Así lo explicó el médico cardiólogo Santiago Lynch, miembro titular de la Sociedad Argentina de Cardiología y coordinador del Área de Prevención Cardiovascular del Instituto Cardiovascular San Isidro, Sanatorio Las Lomas. En diàlogo con Juntos por Cadena 3 Rosario, el especialista advirtió sobre la importancia de prestar atención a este factor de riesgo y a su relación con los infartos y los accidentes cerebrovasculares (ACV).

“Se ha visto que aquellos pacientes que tenían niveles de colesterol controlados, pero sus niveles de triglicéridos todavía continúan elevados, probablemente por encima de valores de 150 o 200, tenían algún riesgo mayor de tener algún evento cardíaco”, señaló Lynch. El médico explicó que esta situación se conoce como riesgo residual, es decir, la posibilidad de sufrir un nuevo evento cardiovascular a pesar de tener bajo control otros factores de riesgo mediante medicación. “A pesar de eso, se ha visto que estos pacientes vuelven a repetir un evento cardíaco, vuelven a tener un infarto o van a tener un ACV”, sostuvo.

El especialista remarcó que el primer objetivo del tratamiento consiste en controlar el colesterol LDL, conocido popularmente como colesterol malo, porque es el que contribuye al desarrollo de la aterosclerosis, una enfermedad que afecta las arterias y puede provocar complicaciones graves. “El primer objetivo de tratamiento cuando nosotros tenemos un paciente que nos trae un análisis de sangre es ver cómo está su colesterol LDL, que ese es el colesterol que la gente llama colesterol malo. Porque ese es el colesterol que puede enfermar las arterias, que puede taparlas, que puede producir el infarto o el ACV”, explicó. Una vez controlado ese indicador, agregó, es importante evaluar los triglicéridos y el colesterol HDL, conocido como colesterol bueno.

En cuanto a los valores de referencia, Lynch indicó que las guías médicas suelen considerar deseables los niveles de triglicéridos inferiores a 150 miligramos por decilitro. “Valores normales de triglicéridos, hablamos de menos de 150 miligramos por decilitro. Por encima de eso, ya estamos hablando de valores elevados de triglicéridos”, precisó. Sin embargo, aclaró que la interpretación de los resultados debe realizarse en función de cada paciente y de sus antecedentes, ya que el riesgo cardiovascular depende de múltiples factores y no de un único número en el laboratorio.

El cardiólogo también alertó sobre las consecuencias que pueden tener los niveles extremadamente elevados de triglicéridos, que no solo representan un problema cardiovascular, sino que pueden desencadenar una pancreatitis aguda, una afección potencialmente grave. “Estamos hablando de niveles por encima de 800, 850 miligramos por decilitro. En estos pacientes aconsejamos consultar inmediatamente cuando tengan estos valores”, advirtió. Además, destacó la importancia de suspender el consumo de alcohol ante una hipertrigliceridemia severa, debido a que puede agravar el cuadro, y de realizar una evaluación médica urgente para determinar sus causas y el tratamiento necesario.

Respecto de la prevención, Lynch insistió en que los hábitos saludables siguen siendo fundamentales, incluso para quienes ya reciben medicación para controlar el colesterol o los triglicéridos. “El control del peso es algo fundamental. Muchas veces los niveles de triglicéridos bajando de peso se normalizan”, afirmó. También recomendó realizar al menos 150 minutos semanales de actividad física aeróbica, complementar el ejercicio con entrenamiento de fuerza y mantener una alimentación equilibrada, que incluya frutas, verduras, carnes magras y pescado. Sobre las grasas, destacó los beneficios cardiovasculares del aceite de oliva, aunque aclaró que otros aceites vegetales, como los de girasol y maíz, también pueden formar parte de una alimentación saludable.

Finalmente, el especialista subrayó que el control de los triglicéridos debe integrarse a una estrategia más amplia de prevención cardiovascular, junto con el seguimiento del colesterol, el peso corporal, la alimentación y la actividad física. La enfermedad cardiovascular continúa siendo una de las principales causas de muerte en el mundo, por lo que identificar y tratar los factores de riesgo resulta fundamental. El mensaje de Lynch es claro: tener el colesterol controlado no significa que todos los riesgos hayan desaparecido. Por eso, revisar los triglicéridos en los análisis de sangre y consultar con un profesional para interpretar los resultados puede ser un paso importante para cuidar la salud del corazón.

Entrevista de Alberto Lotuf.