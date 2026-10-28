"El guanaco va a ser el que va a salvar la Patagonia": la apuesta de Nativa Guanacos

FOTO: Nativa Guanacos: la apuesta por una fibra de 200 dólares el kilo que llega a Italia.

Nativa Guanacos desarrolla en la estancia Las Tunas, en Gobernador Gregores, Santa Cruz, un sistema de amansamiento y esquila para aprovechar la fibra del guanaco. El emprendimiento de Mónica Reinsch y Eric Agustín busca ofrecer una alternativa productiva a ganaderos patagónicos y, según su responsable, vende esa fibra a 200 dólares el kilo.

"Lo que estamos mostrando nosotros es que el guanaco se puede amansar, que se puede trabajar como la oveja, en las mismas instalaciones, sin grandes gastos", explicó Agustín a Cadena 3.

El productor contó que tiene 240 chulengos —crías de guanaco— en el criadero y que incorpora animales jóvenes que no se destinan a faena. Su objetivo es criarlos y amansarlos para ampliar una actividad que considera con posibilidades de crecimiento en la región.

Agustín conoce el manejo de estos animales desde chico. Relató que participó del plan provincial de manejo del guanaco, en el que capturaron 3.000 ejemplares en un mes, y que después trabajó en encierres para frigoríficos. Con esa experiencia, decidió concentrarse en el aprovechamiento de la fibra.

La propuesta apunta especialmente a pequeños productores que tuvieron dificultades para sostener la ganadería ovina y tienen guanacos en sus campos. Aunque coincidió con los reclamos del sector sobre la competencia por pasturas y agua, sostuvo que esos animales también pueden generar ingresos.

"Nosotros estamos para demostrar cómo podemos ganar plata con el guanaco", afirmó. Aclaró que el amansamiento requiere trabajo y aprendizaje, aunque los años de experiencia les permitieron facilitar el manejo.

Para explicar el potencial comercial, comparó los 200 dólares por kilo que, según indicó, alcanza la fibra de guanaco con los valores de la lana ovina, que ubicó entre 5 y 10 dólares en los mejores casos. También señaló que venden a Italia y Bolivia y que recibieron pedidos para elaborar hilados de guanaco puro.

El emprendedor precisó que la fibra con la que trabajan tiene entre 13 y 15 micrones de diámetro. Consideró que la finura y el interés de compradores de otros países ofrecen perspectivas favorables, aunque presentó una eventual mejora de los precios como una expectativa.

En su análisis de la situación patagónica, estimó que Santa Cruz tiene 2,5 millones de guanacos y señaló las dificultades que presenta el terreno para realizar capturas. También advirtió sobre el impacto de zorros y pumas en la producción ovina. “Me animo a decir que el guanaco va a ser el que va a salvar la Patagonia”, sostuvo.

Agustín contó que, junto con Reinsch, realizó viajes de aprendizaje a Perú, Bolivia y el norte argentino durante los últimos dos inviernos. El propósito fue conocer experiencias de manejo de camélidos y adaptar esos conocimientos al trabajo con guanacos.

Ambos organizaron la Primera Jornada del Guanaco, que, según relató, reunió a más de 100 productores y recibió acompañamiento de autoridades municipales y provinciales. El proyecto también obtuvo un reconocimiento provincial para representar a Santa Cruz en el Concurso Emprendimiento Argentino.

Si bien Agustín también trabaja con carne de guanaco y su distribución en la provincia, explicó que quiere concentrarse en la cría, el amansamiento y la venta de animales. Entre sus objetivos a futuro mencionó la posibilidad de desarrollar genética.

Consultado sobre las posibilidades del país, cerró: "Tenemos un país rico, pero hay que tener muchas ganas de trabajar y salir adelante".

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Entrevista de Guillermo López.