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Victorias de Cerúndolo y Etcheverry en el dobles del ATP 500 de Viena

Los argentinos vencieron en dos sets a Marcelo Arévalo y Mate Pavic, ex número uno del mundo en dobles y terceros preclasificados. Ambos venían de quedar eliminados en la primera ronda de singles y ahora podrían cruzarse con Máximo González y Andrés Molteni, que ingresaron al cuadro principal desde la clasificación.

28/10/2026 | 16:02Redacción Cadena 3

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Francisco Cerúndolo y Tomás Martín Etcheverry consiguieron un gran triunfo en el dobles del ATP 500 de Viena. La dupla argentina superó por 7-6 (10-8) y 7-5 a Marcelo Arévalo y Mate Pavic, terceros preclasificados y ex números uno del mundo en la especialidad, y avanzó a la segunda ronda.

Los argentinos se quedaron con un primer set muy parejo, que se definió en el tie-break por 10-8, y cerraron el encuentro al imponerse 7-5 en el segundo parcial, tras dos horas y 27 minutos de juego sobre cancha dura y bajo techo.

Los mejores argentinos del ranking ATP se volvieron a juntar para el dobles tras haber llegado hasta la semifinal del Masters 1000 de Montreal.

El triunfo llegó después de las eliminaciones de ambos en el cuadro individual porque Fran Cerúndolo cayó ante el británico Cameron Norrie, mientras que Etcheverry perdió frente al italiano Matteo Berrettini.

En la próxima ronda, Cerúndolo y Etcheverry podrían enfrentarse a sus compatriotas Máximo González y Andrés Molteni, quienes ingresaron al cuadro principal tras superar la clasificación. La dupla argentina debutará ante el peruano Ignacio Buse y el italiano Luciano Darderi.

Lectura rápida

¿Quiénes ganaron en el ATP 500 de Viena? Francisco Cerúndolo y Tomás Martín Etcheverry ganaron en dobles.

¿A quiénes derrotaron? Derrotaron a Marcelo Arévalo y Mate Pavic.

¿Cuál fue el resultado del partido? El resultado fue 7-6 (10-8) y 7-5.

¿Cuánto duró el partido? El partido duró dos horas y 27 minutos.

¿A quiénes podrían enfrentar en la próxima ronda? Podrían enfrentar a Máximo González y Andrés Molteni.

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