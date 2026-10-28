En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Matías Arrieta

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Celeste Pereyra

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Aníbal Lotocki es sobreseído en tres denuncias por lesiones graves a pacientes por prescripción

Se trata de las denuncias de Beatriz Berger, Paola Auzmendi y Julieta Cuadros Miranda, mientras continúa el juicio en los casos de Yésica Forti y Sandra Domínguez.

28/10/2026 | 14:54Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Aníbal Lotocki es sobreseído en tres denuncias por lesiones graves a pacientes por prescripción

FOTO: Aníbal Lotocki es sobreseído en tres denuncias por lesiones graves a pacientes por prescripción

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 28 octubre (NA) -- El Tribunal Criminal y Correccional N.º 17 de la Ciudad de Buenos Aires sobreseyó este miércoles al cirujano Aníbal Lotocki por la prescripción en tres denuncias por lesiones graves presuntamente cometidas a pacientes.

Fuentes del caso informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el imputado recibió el beneficio en el marco de los casos de Beatriz Berger, Paola Auzmendi y Julieta Cuadros Miranda, quienes fueron atendidas por el médico para someterse a diferentes cirugías estéticas.

La resolución de los jueces Pablo Vega, Julián López Casariego y Juan Giudice Bravo se basa únicamente en esos tres expedientes, mientras que continúa el juicio por las denuncias formuladas por Sandra Domínguez y Yésica Forti.

El motivo es el tiempo transcurrido entre los tratamientos y el primer llamado a declaración indagatoria de Lotocki, quien también es juzgado por el supuesto homicidio simple con dolo eventual de Rodolfo Cristian Zárate, el hombre de 50 años fallecido en 2021 luego de un procedimiento llevado a cabo en el Centro Médico Conde (CEMECO).

Lectura rápida

¿Qué decidió el tribunal?
El tribunal sobreseyó a Aníbal Lotocki por prescripción en tres denuncias de lesiones graves.

¿Quiénes son las denunciantes?
Las denuncias fueron presentadas por Beatriz Berger, Paola Auzmendi y Julieta Cuadros Miranda.

¿Qué otros casos están en juicio?
Continúa el juicio por las denuncias de Yésica Forti y Sandra Domínguez.

¿Qué argumento usó el tribunal?
El tribunal se basó en el tiempo transcurrido entre los tratamientos y el llamado a indagatoria.

¿Qué otro juicio enfrenta Lotocki?
Lotocki es juzgado por el supuesto homicidio simple de Rodolfo Cristian Zárate.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf