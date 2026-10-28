FOTO: Aníbal Lotocki es sobreseído en tres denuncias por lesiones graves a pacientes por prescripción

Buenos Aires, 28 octubre (NA) -- El Tribunal Criminal y Correccional N.º 17 de la Ciudad de Buenos Aires sobreseyó este miércoles al cirujano Aníbal Lotocki por la prescripción en tres denuncias por lesiones graves presuntamente cometidas a pacientes.

Fuentes del caso informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el imputado recibió el beneficio en el marco de los casos de Beatriz Berger, Paola Auzmendi y Julieta Cuadros Miranda, quienes fueron atendidas por el médico para someterse a diferentes cirugías estéticas.

La resolución de los jueces Pablo Vega, Julián López Casariego y Juan Giudice Bravo se basa únicamente en esos tres expedientes, mientras que continúa el juicio por las denuncias formuladas por Sandra Domínguez y Yésica Forti.

El motivo es el tiempo transcurrido entre los tratamientos y el primer llamado a declaración indagatoria de Lotocki, quien también es juzgado por el supuesto homicidio simple con dolo eventual de Rodolfo Cristian Zárate, el hombre de 50 años fallecido en 2021 luego de un procedimiento llevado a cabo en el Centro Médico Conde (CEMECO).