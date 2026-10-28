Caso Nancy Godoy: la búsqueda del pacto de silencio entre los acusados

Buenos Aires, 28 de octubre (NA) -- El cuerpo de Nancy Godoy fue hallado sin vida este miércoles en un malezal de difícil acceso, en la estancia correntina El Curupí. A la espera de los resultados de la autopsia y las pericias, los cinco imputados permanecen detenidos, y se plantea la interrogante sobre si alguno de ellos romperá el pacto de silencio y revelará lo ocurrido con la docente.

La Policía de Corrientes había encontrado prendas quemadas en la tapera donde residía el capataz Ireneo Zarza, lo que llevó a realizar pericias para obtener información relevante para la investigación.

El hallazgo del cuerpo fue realizado por el policía Pablo Aguirre, en una zona que aún no había sido rastrillada. El cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición y fue enviado al Instituto Médico Forense para la autopsia.

Por este caso, están detenidos Zarza, Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas, quienes enfrentan imputaciones por el delito de femicidio. A los dos primeros se les ha impuesto prisión preventiva sin plazo.

Zarza es considerado el principal sospechoso debido a que, en las horas previas a la desaparición de Godoy, fue visto en una tapera ubicada a 150 metros de la escuela donde trabajaba la víctima. Este hombre solía pernoctar en ese lugar, y en las cercanías de la escuela se halló una boina que él mismo reconoció como de su propiedad.

Sandoval, de 55 años, también fue aprehendido como supuesto coautor del asesinato, al igual que Zarza, quien es capataz de la estancia. Rojas, peón de la estancia, fue detenido por encubrimiento y procesado como coautor, siendo pareja de Rosa Leguizamón, quien fue aprehendida inicialmente por participar en los traslados de Nancy hasta la escuela rural.