FOTO: Alerta por leche para bebés falsificada: tenía una toxina seis veces superior al límite permitido.

FOTO: Alerta por leche para bebés falsificada: tenía una toxina seis veces superior al límite permitido.

La Policía Federal Argentina (PFA) secuestró más de 500 unidades de leche maternizada en polvo falsificada que se comercializaba en supermercados y plataformas digitales bajo la marca SanCor Bebé Advance 1. Los análisis realizados por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) detectaron niveles de aflatoxina M1 que superaban en más de seis veces el máximo permitido por el Código Alimentario Argentino.

El procedimiento incluyó 14 allanamientos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y distintos puntos de la provincia, en el marco de una investigación por adulteración y comercialización de alimentos. Según el informe pericial, el producto no era apto para el consumo y representaba un grave peligro para la salud de los bebés, especialmente de los menores de seis meses.

La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada por el representante legal de la firma láctea SanCor, luego de que varios padres reportaran efectos adversos en sus hijos tras consumir leche en polvo adquirida en distintos supermercados.

Detectaron una toxina en niveles peligrosos

El informe pericial del Senasa, solicitado por la Fiscalía Federal N° 2 de Lomas de Zamora, identificó concentraciones alarmantes de aflatoxina M1 en las muestras analizadas.

Se trata de una toxina vinculada con determinados hongos. De acuerdo con los resultados del estudio, los niveles detectados superaban más de seis veces el límite máximo establecido por la normativa alimentaria argentina.

Los especialistas concluyeron que la leche falsificada no era apta para el consumo humano y podía generar un riesgo toxicológico grave para los lactantes. La preocupación se centra en que, durante los primeros meses de vida, este tipo de alimento puede constituir la principal fuente de nutrición.

El producto había ingresado al circuito comercial como si fuera leche maternizada legítima de la marca SanCor Bebé Advance 1, aunque las pesquisas permitieron establecer que se trataba de una falsificación alimenticia.

Catorce allanamientos y más de 500 unidades secuestradas

Los operativos fueron realizados por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal, a través de la Dirección General de Articulación Operacional e Investigaciones, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional.

Por orden del Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Juan Tomás Ponte Rodríguez, los procedimientos se desplegaron en la Ciudad de Buenos Aires y en los partidos bonaerenses de Ezeiza, Quilmes, San Vicente, Lanús, Cañuelas y Roque Pérez.

Debido a la cantidad de domicilios y a la dispersión geográfica de los objetivos, también participaron efectivos de las Divisiones Unidades Operativas Federales de Ezeiza y 25 de Mayo.

Durante los allanamientos, los investigadores decomisaron más de 500 unidades de leche de fabricación no controlada, un vehículo, teléfonos celulares, computadoras portátiles, dinero en efectivo y documentación considerada de interés para la causa.

Además, identificaron a cinco personas mayores de edad señaladas como presuntas participantes de las maniobras investigadas. Dos son de nacionalidad argentina, dos son ciudadanos chinos y la restante es paraguaya.

Errores en los envases y diferencias con el producto original

La investigación también detectó irregularidades en los envases de la leche falsificada, que presentaban diferencias respecto del producto original.

Entre las anomalías se encontraron variaciones en el tamaño y la calidad de la cuchara plástica incluida en el paquete, además de errores tipográficos en el etiquetado. En lugar de “Advertencia”, figuraba “Adventencia”, mientras que la palabra “Oleico” aparecía escrita como “Olico”.

Los envases secuestrados tenían la siguiente identificación: lote “L F-011207563 ELAB 10/01/26 VTO: 10/01/27”.

La mercadería se ofrecía tanto en comercios físicos como a través de canales de venta por internet y plataformas digitales, según establecieron los investigadores.

Una investigación por falsificación de alimentos

La causa se tramita ante la Fiscalía Federal N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona, con la intervención de la Secretaría de Florencia Soglio.

Los implicados y los elementos incautados quedaron a disposición de la Justicia por una presunta infracción a la Ley 22.362, vinculada con marcas y designaciones.

El procedimiento permitió retirar de circulación parte de un producto considerado de alta peligrosidad para la salud infantil. La investigación busca esclarecer la totalidad de las maniobras de falsificación, almacenamiento y distribución de la leche maternizada apócrifa.