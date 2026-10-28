FOTO: Docentes convocan a paro nacional y jornada de duelo por la maestra rural fallecida en Corrientes

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) ha llamado a un paro nacional docente y a una jornada de duelo para el jueves 29 de octubre, en respuesta a la trágica muerte de Nancy Estela Godoy, una docente rural de 52 años que había desaparecido el 7 de octubre en Corrientes.

Según un comunicado emitido por la agencia Noticias Argentinas, el gremio ha solicitado esta medida de fuerza como parte de un reclamo para exigir justicia y el esclarecimiento de las circunstancias que rodean la muerte de Godoy.

Godoy, quien era directora suplente de la Escuela N.º 626, ubicada en el paraje El Malezal, en el departamento de Esquina, fue encontrada sin vida este miércoles, tras más de tres semanas de búsqueda. Las autoridades están investigando las circunstancias de su fallecimiento y buscan establecer las responsabilidades correspondientes.

El caso ha puesto en relieve las condiciones laborales de los docentes rurales. Antes de su desaparición, Godoy había denunciado problemas en la escuela, incluyendo la falta de mantenimiento y condiciones que dificultaban el desarrollo de las clases.

Los sindicatos docentes han exigido que se aclare lo sucedido y se determinen las responsabilidades penales. Hasta el momento, hay cinco detenidos en relación con el caso, que se investiga como un posible femicidio.

Entre los detenidos se encuentran Ireneo Antonio Zarza, capataz de la estancia El Curupí; Felipe Dionisio Sandoval y Sergio Nahuel Rojas, ambos vinculados al establecimiento; Rosa Leguizamón, pareja de Rojas; y Ernesto Ezequiel Bordón, acusado de falso testimonio. La situación procesal de los sospechosos varía, con los tres hombres señalados como presuntos autores materiales imputados por femicidio, mientras que Leguizamón enfrenta una acusación por homicidio simple y Bordón por falso testimonio. La Justicia ha dictado prisión preventiva para los detenidos mientras avanza la investigación.

El cuerpo de Godoy fue encontrado semisumergido en un bañado en una zona de monte, dentro de la estancia y a varios kilómetros de la escuela. Debido a la dificultad de acceso al lugar, los investigadores debieron organizar un operativo especial para llevar a cabo las pericias. La causa sigue en fase de investigación, y las autoridades están trabajando para reconstruir las últimas horas de la docente y esclarecer lo sucedido.

Ante el hallazgo del cuerpo, CTERA y el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECO) han expresado su dolor y solidaridad con la familia de Godoy. Además, SUTECO ha convocado a un paro provincial para el jueves, junto con jornadas de duelo laboral y escolar y movilizaciones en diversas localidades de Corrientes.