Tragedia ferroviaria en España: audios revelan instrucciones antes del choque fatal
El accidente ferroviario en España dejó un saldo de al menos 68 muertos, entre ellos, una argentina de 29 años identificada como Ana Martina Conte Grand.
FOTO: Tragedia ferroviaria en España: audios revelan instrucciones antes del choque fatal
Buenos Aires, 28 octubre (NA) -- Se han difundido los audios de los maquinistas involucrados en el choque ferroviario en España y un operador del centro de control de Atocha, que tuvieron lugar antes del impacto que resultó en al menos 68 muertes y más de 150 heridos, incluida una argentina, Ana Martina Conte Grand, de 29 años. Estos registros permiten reconstruir parte de las instrucciones impartidas antes de la colisión.
A través de un video al que accedió la Agencia Noticias Argentina se conoció que a las 8.36, el controlador le indicó al conductor del AVE de Renfe, que pertenece al tren 2080, que desconectara y volviera a enlazar el sistema LZB y que retomara la marcha "al amparo del BSL". Para ese momento, el tren circulaba a unos 25 kilómetros de una formación Iryo detenida cerca de la estación de Urda, en Toledo.
Durante la comunicación, ambos revisaron las indicaciones para confirmar que habían entendido lo mismo; por lo que el controlador indicó que debía seguir "con marcha normal" y el maquinista volvió a consultar: "¿Con marcha normal?", a lo que se respondió afirmativamente.
Sin embargo, según la información aportada, el protocolo establecía que en esas condiciones el tren debía avanzar "a vista", a una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora, y que antes de reanudar la marcha debía comprobarse que la formación precedente estuviera a más de 30 kilómetros. Según la reconstrucción de los audios, esa verificación no se realizó.
A las 8.41, la maquinista del Iryo, correspondiente al tren 6076, mantuvo una comunicación con el centro de control para informar que perdió la transmisión mientras circulaba en BZL, y avisó que estaba detenida a la entrada de Urda sin poder continuar; por lo que el operador le indicó otra vez que desconectara y reconectara el sistema para continuar "con marcha normal".
A las 8.48, la conductora llamó nuevamente y explicó que la formación no le permitía revisar el sistema LZB, permaneciendo así detenida frente a la señal de entrada.
"Vale. ¿Conforme? Pues nada, en cuanto pueda. Y si tiene un problema, ahora nos llama", respondió el controlador. Pasados los cinco minutos, sucedió el choque ferroviario.
Lectura rápida
¿Qué sucedió en España?
Un choque ferroviario dejó al menos 68 muertos y más de 150 heridos, incluyendo una argentina.
¿Quiénes estuvieron involucrados?
Los maquinistas del tren AVE de Renfe y del tren Iryo, junto con un operador del centro de control.
¿Cuándo ocurrió el accidente?
El accidente se produjo el 28 de octubre a las 8.53.
¿Dónde se produjo el impacto?
El choque ocurrió cerca de la estación de Urda, en Toledo, España.
¿Por qué ocurrió el accidente?
La falta de verificación de las condiciones del tren y las instrucciones del controlador llevaron al choque.
[Fuente: Noticias Argentinas]