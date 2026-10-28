Tragedia ferroviaria en España: audios revelan instrucciones antes del choque fatal

Buenos Aires, 28 octubre (NA) -- Se han difundido los audios de los maquinistas involucrados en el choque ferroviario en España y un operador del centro de control de Atocha, que tuvieron lugar antes del impacto que resultó en al menos 68 muertes y más de 150 heridos, incluida una argentina, Ana Martina Conte Grand, de 29 años. Estos registros permiten reconstruir parte de las instrucciones impartidas antes de la colisión.

A través de un video al que accedió la Agencia Noticias Argentina se conoció que a las 8.36, el controlador le indicó al conductor del AVE de Renfe, que pertenece al tren 2080, que desconectara y volviera a enlazar el sistema LZB y que retomara la marcha "al amparo del BSL". Para ese momento, el tren circulaba a unos 25 kilómetros de una formación Iryo detenida cerca de la estación de Urda, en Toledo.

Durante la comunicación, ambos revisaron las indicaciones para confirmar que habían entendido lo mismo; por lo que el controlador indicó que debía seguir "con marcha normal" y el maquinista volvió a consultar: "¿Con marcha normal?", a lo que se respondió afirmativamente.

Sin embargo, según la información aportada, el protocolo establecía que en esas condiciones el tren debía avanzar "a vista", a una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora, y que antes de reanudar la marcha debía comprobarse que la formación precedente estuviera a más de 30 kilómetros. Según la reconstrucción de los audios, esa verificación no se realizó.

A las 8.41, la maquinista del Iryo, correspondiente al tren 6076, mantuvo una comunicación con el centro de control para informar que perdió la transmisión mientras circulaba en BZL, y avisó que estaba detenida a la entrada de Urda sin poder continuar; por lo que el operador le indicó otra vez que desconectara y reconectara el sistema para continuar "con marcha normal".

A las 8.48, la conductora llamó nuevamente y explicó que la formación no le permitía revisar el sistema LZB, permaneciendo así detenida frente a la señal de entrada.

"Vale. ¿Conforme? Pues nada, en cuanto pueda. Y si tiene un problema, ahora nos llama", respondió el controlador. Pasados los cinco minutos, sucedió el choque ferroviario.