Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este jueves 29 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en la provincia de Córdoba.

Ahora

En este momento, el cielo se presenta con nubes dispersas y la temperatura actual es de 17°. La sensación térmica es de 17°, con una humedad del 68%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 1.7 m/s desde el noroeste, y la presión atmosférica se encuentra en 1020 hPa.

El clima hoy jueves 29 de octubre

Para hoy, se anticipa una temperatura mínima de 15° y una máxima de 29°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que no superarán los 2 m/s. La humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que contribuirá a una sensación térmica agradable durante el día. No se esperan precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba se presentarán con variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. Para el viernes 30 de octubre, se espera una mínima de 18° y una máxima de 31°, con cielo despejado. El sábado 31 de octubre, la mínima será de 18° y la máxima alcanzará los 32°, aunque se anticipan lluvias moderadas. El domingo 1 de noviembre, la mínima descenderá a 16° y la máxima será de 25°, con lluvias moderadas. Finalmente, el lunes 2 de noviembre, se prevé una mínima de 16° y una máxima de 21°, con lluvias ligeras.