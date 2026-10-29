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Confirman hallazgo de uno de los cuerpos de los hermanos desaparecidos en Santa Cruz

El hallazgo se produjo durante los sobrevuelos realizados este jueves en el marco del operativo de búsqueda. Personal de salud y profesionales de la psicología asisten a la familia en el lugar.

29/10/2026 | 09:36Redacción Cadena 3

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Confirman hallazgo de uno de los cuerpos de los hermanos desaparecidos en Santa Cruz

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Buenos Aires, 29 octubre (NA) -- Este jueves, el Gobierno de Santa Cruz anunció que desde un helicóptero se logró divisar uno de los cuerpos de los hermanos desaparecidos el domingo pasado, cuando fueron arrastrados por la corriente de agua. Este trágico evento ha movilizado a las autoridades locales y se están llevando a cabo operativos de búsqueda intensivos para localizar al otro hermano. Los sobrevuelos se realizan como parte de un esfuerzo coordinado para encontrar respuestas y brindar apoyo a la familia en este difícil momento.

En el lugar, se encuentra personal de salud y profesionales de la psicología, quienes están brindando asistencia a los familiares de los desaparecidos. La situación es muy delicada y la comunidad está unida en el dolor por la pérdida de estos jóvenes. Las autoridades han expresado su compromiso de continuar con la búsqueda hasta que se logre recuperar al otro hermano y se esclarezcan las circunstancias de este trágico suceso.

Noticia en desarrollo...

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué se encontró?
Uno de los cuerpos de los hermanos desaparecidos fue divisado desde un helicóptero.

¿Quién confirmó el hallazgo?
El Gobierno de Santa Cruz confirmó el hallazgo durante el operativo de búsqueda.

¿Cuándo ocurrió el hallazgo?
El hallazgo se produjo este jueves, 29 de octubre de 2026.

¿Dónde fueron arrastrados?
Los hermanos fueron arrastrados por la corriente de agua en Santa Cruz.

¿Qué asistencia se brinda a la familia?
Se les está brindando asistencia de salud y apoyo psicológico en el lugar.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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