Pullaro en la ronda del RIGI: "Lo que necesitamos es el desarrollo y la generación de empleo"
El mandatario santafesino destacó el potencial de la minería y la energía, reclamó que las divisas se destinen a obras y puestos de trabajo y puso a disposición los puertos provinciales para acompañar las inversiones.
29/10/2026 | 09:23Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: El Gobernador Maximiliano Pullaro.
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Cadena 3 Rosario
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, destacó el potencial de la minería y la energía para impulsar el crecimiento económico de la Argentina durante la ronda de negocios realizada en la Estación Fluvial de Rosario. “Hoy vuelven a aparecer dos motores nuevos que nos van a dar la misma cantidad de divisas: la energía y la minería”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que el desafío es transformar esos ingresos en obras y puestos de trabajo.
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Negocios. Rosario reúne a 43 grandes empresas en una ronda de negocios vinculada al RIGI
Luis Caputo, Diego Santilli, Maximiliano Pullaro y Karina Milei participarán del encuentro en la Estación Fluvial, que prevé más de 2.100 reuniones comerciales para integrar firmas argentinas a grandes inversiones.
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“Lo que necesitamos es que los dólares que nos va a proporcionar la energía y la minería puedan ir a la infraestructura, a tener mejores rutas, a tener mejor red energética, tanto eléctrica como de gas”, señaló el mandatario. Además, puso a disposición los puertos santafesinos y destacó la capacidad de las empresas locales, a las que definió como potenciales socias estratégicas de los grandes proyectos de inversión. También valoró el aporte de las universidades públicas y los polos tecnológicos al desarrollo industrial.
Consultado sobre la situación política de Brasil, Pullaro pidió concentrarse en los problemas de la Argentina y de Santa Fe. “Tenemos problemas serios en la Argentina, en Santa Fe, tenemos problemas de seguridad, tenemos problemas de empleo y la gente no llega a fin de mes”, expresó. Y concluyó: “La verdad que me parece un despropósito que estemos discutiendo sobre la política internacional de otro país. Tenemos muchos problemas acá y nos tenemos que hacer cargo de eso”.
Informe de Fernando Carrafiello.
Lectura rápida
¿Qué destacó Maximiliano Pullaro? El potencial de la minería y la energía para impulsar el crecimiento económico de la Argentina.
¿Dónde se realizó la ronda de negocios? En la Estación Fluvial de Rosario.
¿Qué problemas mencionó Pullaro en Argentina? Problemas de seguridad, empleo y que la gente no llega a fin de mes.
¿Qué pidió Pullaro respecto a la situación política de Brasil? Que se concentren en los problemas de Argentina y Santa Fe.
¿Qué propuso Pullaro para los ingresos de la minería y energía? Que se destinen a infraestructura y generación de puestos de trabajo.