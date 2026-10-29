Pullaro en la ronda del RIGI: "Lo que necesitamos es el desarrollo y la generación de empleo"

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, destacó el potencial de la minería y la energía para impulsar el crecimiento económico de la Argentina durante la ronda de negocios realizada en la Estación Fluvial de Rosario. “Hoy vuelven a aparecer dos motores nuevos que nos van a dar la misma cantidad de divisas: la energía y la minería”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que el desafío es transformar esos ingresos en obras y puestos de trabajo.

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“Lo que necesitamos es que los dólares que nos va a proporcionar la energía y la minería puedan ir a la infraestructura, a tener mejores rutas, a tener mejor red energética, tanto eléctrica como de gas”, señaló el mandatario. Además, puso a disposición los puertos santafesinos y destacó la capacidad de las empresas locales, a las que definió como potenciales socias estratégicas de los grandes proyectos de inversión. También valoró el aporte de las universidades públicas y los polos tecnológicos al desarrollo industrial.

Consultado sobre la situación política de Brasil, Pullaro pidió concentrarse en los problemas de la Argentina y de Santa Fe. “Tenemos problemas serios en la Argentina, en Santa Fe, tenemos problemas de seguridad, tenemos problemas de empleo y la gente no llega a fin de mes”, expresó. Y concluyó: “La verdad que me parece un despropósito que estemos discutiendo sobre la política internacional de otro país. Tenemos muchos problemas acá y nos tenemos que hacer cargo de eso”.

Informe de Fernando Carrafiello.