Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este jueves 29 de octubre
Este jueves 29 de octubre, Tucumán presenta un clima con lluvias moderadas y temperaturas que oscilarán entre 16° y 24°. La humedad alcanzará el 94%, lo que generará una sensación térmica similar.
FOTO: Clima en Tucumán: lluvias y temperaturas para el 29 de octubre
Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.
Ahora
En este momento, Tucumán experimenta lluvias moderadas con una temperatura actual de 17°. La sensación térmica es de 17°, con una humedad del 94%. La visibilidad es de 7000 m y el viento sopla a 2.57 m/s desde el norte. La presión atmosférica se encuentra en 1021 hPa.
El clima hoy jueves 29 de octubre
Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 16° y una máxima de 24°. Las condiciones de lluvia continuarán, con una humedad que se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación térmica similar a la temperatura real. La visibilidad se verá afectada por las lluvias, aunque se espera que no descienda por debajo de los 7000 m.
Pronóstico extendido
Los próximos días en Tucumán presentan un clima variable. Para el viernes 30 de octubre, se anticipa una mínima de 15° y una máxima de 30° con lluvias ligeras. El sábado 31 de octubre, la mínima será de 17° y la máxima de 33°, con lluvias moderadas. El domingo 1 de noviembre, se espera una mínima de 18° y una máxima de 30° con lluvias ligeras. Finalmente, el lunes 2 de noviembre, la mínima será de 20° y la máxima de 27° con lluvias moderadas.
Lectura rápida
¿Qué clima se espera hoy en Tucumán?
Se esperan lluvias moderadas con temperaturas entre 16° y 24°.
¿Cuál es la temperatura actual?
La temperatura actual es de 17° con una sensación térmica similar.
¿Qué condiciones de humedad hay?
La humedad actual es del 94%, lo que genera una sensación térmica alta.
¿Cómo estará el clima en los próximos días?
Se anticipan lluvias ligeras y moderadas con temperaturas que oscilarán entre 15° y 33°.
¿Hay alertas meteorológicas?
No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.