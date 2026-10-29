Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este jueves 29 de octubre

FOTO: Clima en Tucumán: lluvias y temperaturas para el 29 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, Tucumán experimenta lluvias moderadas con una temperatura actual de 17°. La sensación térmica es de 17°, con una humedad del 94%. La visibilidad es de 7000 m y el viento sopla a 2.57 m/s desde el norte. La presión atmosférica se encuentra en 1021 hPa.

El clima hoy jueves 29 de octubre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 16° y una máxima de 24°. Las condiciones de lluvia continuarán, con una humedad que se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación térmica similar a la temperatura real. La visibilidad se verá afectada por las lluvias, aunque se espera que no descienda por debajo de los 7000 m.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán presentan un clima variable. Para el viernes 30 de octubre, se anticipa una mínima de 15° y una máxima de 30° con lluvias ligeras. El sábado 31 de octubre, la mínima será de 17° y la máxima de 33°, con lluvias moderadas. El domingo 1 de noviembre, se espera una mínima de 18° y una máxima de 30° con lluvias ligeras. Finalmente, el lunes 2 de noviembre, la mínima será de 20° y la máxima de 27° con lluvias moderadas.