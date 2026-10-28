El increíble regalo que Marley le hizo a Mirko por su cumpleaños: "Merecía algo especial"

Alejandro Wiebe, conocido popularmente como Marley, volvió a enternecer las redes sociales al compartir el festejo de cumpleaños de su hijo mayor, Mirko, quien este martes 27 de octubre cumplió 9 años. Lejos de los festejos convencionales, el reconocido conductor de televisión preparó una sorpresa de gran magnitud que no tardó en viralizarse en el ecosistema digital.

La jornada comenzó temprano con los saludos íntimos dentro del hogar familiar. El conductor registró el despertar del niño, el tradicional canto de feliz cumpleaños y el soplo de la velita sobre una chocotorta elaborada por el propio agasajado. Sin embargo, el momento central de la celebración llegó horas más tarde con la entrega del obsequio principal.

Una sorpresa con broma previa y dos simuladores de carrera

Siguiendo una dinámica lúdica habitual en sus publicaciones, Marley comenzó por gastarle una broma a su hijo al entregarle inicialmente una simple goma de borrar. Lejos de frustrarse, el niño reaccionó con una sonrisa, comprendiendo de inmediato que se trataba de una humorada previa.

Inmediatamente después, el conductor lo incentivó a recorrer los distintos ambientes de la residencia en busca de su verdadero presente. Al ingresar al living, la sorpresa fue total: dos simuladores profesionales de autos de carrera aguardaban instalados para su uso inmediato. Sin perder tiempo, el niño se subió a una de las unidades para probar el equipo.

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"El regalo de este año fue realmente increíble", expresó Marley a través de sus redes sociales al compartir el video del momento, destacando la genuina reacción de asombro del pequeño al descubrir la magnitud del obsequio.

El balance escolar que motivó el reconocimiento

Más allá del impacto material del presente, el conductor de televisión fundamentó la elección del costoso obsequio en el destacado desempeño que su hijo demostró a lo largo del año en el ámbito educativo.

“Este es un año donde, además de obtener excelentes notas, logró ser escolta de la bandera por su empatía y su gran compañerismo”, enfatizó el presentador, ponderando los valores humanos del niño por sobre sus logros académicos. Bajo esa premisa, concluyó con un mensaje afectuoso: "Por todo eso, merecía algo especial. Feliz cumple Mirko, te amamos".