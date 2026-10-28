Alfredito, el bebé elefante marino que nació en Mar del Plata y tiene una custodia especial

Hace más de una semana en Mar del Plata nació un elefante marino después de décadas y se realiza desde entonces un monitoreo permanente en la playa para proteger el lugar y evitar la perturbación del desarrollo del mamífero, quien ya fue apodado como Alfredito.

El Municipio de General Pueyrredón -a través del área de Recursos Naturales y Guardaparques del Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR)- informa que, a más de una semana de cumplirse el nacimiento de un ejemplar de elefante marino del sur en la costa frente al Instituto Saturnino Unzué, su evolución es favorable y se encuentra dentro de los parámetros esperados para la especie.

Desde hace días se observa la presencia de expertos en la zona, quienes solicitan a la población que se respeten las medidas de seguridad y protección del lugar para no perturbar su desarrollo.

"A partir del monitoreo permanente en la playa, el personal especializado pudo constatar que ambos animales, Perla y Alfredito, se encuentran en buen estado de salud. Su comportamiento es propio de esta etapa, en la que la interacción entre madre y cría refleja un vínculo sólido, con conductas de protección y cuidado. Además, el amamantamiento y el proceso de lactancia se desarrollan con normalidad", explicaron.



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El cachorro nació hace exactamente una semana. (Foto: Mauro Rizzi-La Nación)

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Desde el Grupo de Investigación de Mamíferos Marinos de la UNMdP-CONICET, cuyos integrantes colaboran con la custodia del animal, explicaron que uno de los indicadores de esta evolución es la pérdida de definición del cuello de la cría, que da cuenta de un aumento gradual de peso. El dato cobra especial relevancia si se considera que ya se superó el período crítico de las primeras 72 horas, durante el cual ocurre el 80% de la mortalidad de cachorros debido a dificultades en el inicio de la lactancia.

Para favorecer la evolución de la cría y prevenir situaciones de estrés que puedan afectar el normal desarrollo de la lactancia, desde el Municipio “se solicita a la población no acercarse al animal, no tocarlo ni alimentarlo, no intentar que reingrese al agua, no concurrir con mascotas ni permitir que circulen sueltas, evitar ruidos molestos (como bocinas, silbatos o música), además de no encender fuego ni fumar en las inmediaciones”.

Desde el Departamento de Recursos Naturales y Guardaparques destacaron también la comunicación entre el cachorro y su madre. La hembra le transmite señales mediante vocalizaciones, las cuales forman parte del proceso de aprendizaje y pueden interpretarse como reclamos de alimento o indicaciones para permanecer en la playa o ingresar al mar, entre otras. Estos sonidos se intensificaron cuando la hembra retomó sus baños de mar.

En cuanto a la cría, los especialistas observaron avances en la maduración de sus movimientos, con mayores desplazamientos en las inmediaciones de la madre y breves ingresos al agua. Los períodos prolongados de descanso son indicadores de un ambiente estable y sin perturbaciones externas.

Desde el nacimiento del elefante marino, la Dirección de Gestión Ambiental del EMSUR, a través del Departamento de Guardaparques, en su carácter de referente territorial, coordinó la conformación de un comité integrado por técnicos y profesionales que realiza el monitoreo diario de ambos animales. Del equipo participan Defensa Civil, el Museo Municipal de Ciencias Naturales “Lorenzo Scaglia” y el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires.

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El cachorro nació hace exactamente una semana. (Foto: Mauro Rizzi-La Nación)

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Asimismo, las acciones cuentan con el asesoramiento científico del Grupo de Investigación de Mamíferos Marinos, dependiente del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (UNMdP-CONICET).

Las tareas realizadas se encuentran, además, bajo la supervisión de Juan Pablo Manchiola, director de Biodiversidad provincial y referente de la Red de Rescate de Fauna Marina de la Provincia de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Ambiente.

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