HOTO presenta su línea de herramientas de limpieza innovadoras y eficientes

La limpieza profunda del baño suele requerir agacharse, arrodillarse y frotar hasta sudar. Sin embargo, el HOTO Flexi Cordless Spin Scrubber simplifica este proceso gracias a su mango extensible y su cabezal ajustable en cinco ángulos. Esto permite alcanzar las paredes de la ducha y todos los lados de la bañera sin tener que adoptar posiciones incómodas.

Este innovador dispositivo, que ha obtenido el sello de calidad, puede utilizarse como un aparato de mano o en posición vertical. Viene equipado con ocho cabezales de cepillo intercambiables que se pueden cambiar según la superficie que se limpie. Por ejemplo, se puede optar por el cepillo puntiagudo para limpiar las juntas y rincones, o el cepillo esférico para la bañera. Además, su unidad principal resistente al agua ofrece hasta 110 minutos de autonomía, permitiendo abordar más de un área descuidada antes de dar por finalizada la limpieza.

En la cocina, el HOTO Grip Magdock Cordless Spin Scrubber se presenta como una herramienta compacta diseñada específicamente para trabajos de limpieza en esta área. Con un motor que alcanza las 400 revoluciones por minuto, este limpiador realiza el movimiento de fregado de manera automática. Con un peso inferior a una libra, está diseñado para ser manejado con una sola mano y cuenta con una variedad de cabezales intercambiables, incluyendo un cepillo puntiagudo, una almohadilla abrasiva y una esponja, permitiendo personalizar la herramienta según el tipo de suciedad.

Otro de los lanzamientos destacados es el HOTO AutoCare Plus Air Duster & Vacuum, un dispositivo compacto y portátil que resulta ideal para eliminar la suciedad cotidiana, como migas entre los asientos, arena en las alfombrillas y polvo en el teclado. Con una potencia de succión de hasta 20,000 Pa y tres velocidades, este aparato cuenta con un depósito de polvo de 180 ml, lo que facilita las limpiezas rápidas sin necesidad de vaciarlo con frecuencia. Su diseño 4 en 1 permite aspirar, soplar, inflar y sellar al vacío, mientras que cinco accesorios ayudan a alcanzar los lugares más difíciles.

El HOTO BlowVac Handheld Vacuum se presenta como una solución efectiva para eliminar el polvo en lugares de difícil acceso, como entre los cojines del sofá o a lo largo de las costuras de los muebles. Este aspirador de mano no solo succiona la suciedad, sino que también puede soplar el polvo más rebelde de los rincones complicados. Con tres boquillas diferentes y una manguera extensible, se adapta a diversas tareas, mientras que tres configuraciones de succión permiten ajustar la potencia según sea necesario. Una vez que se recoge la suciedad, un cubo de polvo de un solo clic facilita el vaciado.

Finalmente, el HOTO PenVac Pivot Air Duster & Vacuum se destaca por su diseño delgado, ideal para limpiar los ventiladores de aire, tanto en el automóvil como en dispositivos electrónicos y en el hogar. Este dispositivo combina succión con un potente flujo de aire, permitiendo despejar el polvo y luego aspirarlo. Su diseño compacto y plegable facilita su almacenamiento y uso en cualquier momento. Además, su funcionalidad 4 en 1 incluye aspiración, soplado, sellado al vacío e inflado. Un base magnética y una luz de trabajo proporcionan iluminación manos libres, mientras que un contenedor de polvo de expulsión deslizante permite vaciarlo sin necesidad de meter la mano, haciendo que la limpieza del automóvil sea más higiénica.