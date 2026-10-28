Tragedia ferroviaria en España: murió una argentina y buscan a un hombre de 51 años desaparecido

FOTO: Al menos 68 muertos y 58 heridos en trágico choque de trenes en España

El accidente ferroviario ocurrido en la provincia española de Toledo dejó una víctima argentina confirmada y mantiene en vilo a otra familia del país. Ana Martina Conte Grand, una mujer oriunda de San Juan que residía en Andalucía, murió en el choque entre dos trenes de alta velocidad. Al mismo tiempo, continúa la búsqueda de Agustín Randazzo, un argentino de 51 años cuyo paradero se desconoce desde el siniestro.

Según informó Clarín, Conte Grand era licenciada en Administración de Empresas y viajaba en el coche 7 de una de las formaciones involucradas. La mujer iba acompañada por su hermano, quien fue trasladado al Hospital de Toledo.

En paralelo, los familiares de Randazzo intentan establecer qué ocurrió con el hombre, que viajaba en el coche 8 del tren de Renfe. Desde el accidente no lograron comunicarse con él y solicitaron colaboración ciudadana para obtener información sobre su paradero.

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Quién era Ana Martina Conte Grand, la argentina que murió en el choque

La identidad de Ana Martina Conte Grand fue confirmada entre las víctimas fatales del accidente ferroviario que conmocionó a España.

La mujer era sanjuanina, se había formado como licenciada en Administración de Empresas y residía en Andalucía. Al momento del siniestro viajaba en el coche 7 de uno de los trenes que chocaron en Toledo.

Su hermano también estaba en la formación y fue trasladado a un hospital de la zona para recibir atención médica.

El accidente provocó decenas de muertes y dejó numerosos heridos. Mientras avanzan las tareas de identificación y asistencia, la confirmación de la muerte de Conte Grand representa un nuevo golpe para la comunidad argentina en España.

Agustín Randazzo viajaba en el coche 8 y no hay noticias de él

La otra historia que mantiene en alerta a los familiares argentinos es la de Agustín Randazzo, de 51 años, quien viajaba en el coche 8 de una de las formaciones siniestradas.

Randazzo vive en España desde 2002 y realizaba habitualmente ese trayecto desde Madrid por motivos laborales. Desde el choque, sus allegados intentaron comunicarse con él sin obtener respuestas.

“Desde entonces no sabemos nada de él”, expresó su pareja, Sergi, en un mensaje difundido en redes sociales para pedir ayuda.

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Llevo varias horas sin saber nada de mi pareja Estaba viajando de Madrid a Sevilla en el Ave accidentado, en el vagon n* 8 Ni familiares ni amigos sabemos nada al respecto de su estado Por favor ayuda Se llama Agustín Randazzo — SadSergi (@Sergihoran) October 28, 2026

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“Llevo varias horas sin saber nada de mi pareja. Estaba viajando de Madrid a Sevilla en el AVE accidentado, en el vagón número 8. Ni familiares ni amigos sabemos nada al respecto de su estado. Por favor, ayuda”, publicó.

La familia teme que pueda estar entre los heridos que permanecen internados sin identificar y busca cualquier dato que permita conocer su situación.

La familia denunció la desaparición y busca en los hospitales

Jorge, hermano de Agustín, realizó la denuncia por desaparición en dependencias policiales de Madrid y se sometió a la toma de muestras de ADN para colaborar con los procedimientos de identificación.

Después de completar esos trámites, tenía previsto trasladarse a Toledo para recorrer los hospitales de la zona y tratar de localizarlo entre los pasajeros heridos.

Rafael García Junicol, primo hermano de Randazzo, también difundió un pedido público de colaboración. Según explicó, las autoridades les indicaron que debían esperar mientras recopilaban información sobre los pasajeros, en un contexto de numerosos heridos cuya identidad todavía no había sido establecida.

Para facilitar la búsqueda, sus familiares aportaron una fotografía reciente y describieron sus características físicas: tiene barba entrecana, varios tatuajes visibles y suele usar gorra negra y gafas de sol oscuras.

Quienes puedan aportar información sobre su paradero pueden comunicarse con Rafael al +54 9 11 4192-7700.

Una tragedia que golpea a la comunidad argentina en España

La muerte de Conte Grand y la desaparición de Randazzo reflejan el impacto del accidente ferroviario en pasajeros de distintas nacionalidades y en sus familias.

Mientras se investigan las causas del choque entre las formaciones, las autoridades continúan con las tareas de identificación de las víctimas y asistencia a los heridos.

En el caso de Randazzo, sus allegados aguardan novedades oficiales y mantienen el pedido de colaboración para localizarlo. La búsqueda continúa sin información confirmada sobre su destino.