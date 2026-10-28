Rulli brilla en penales y el Liverpool elimina al Chelsea en la Carabao Cup

FOTO: Gerónimo Rulli fue el héroe en los penales para el Manchester City.

Buenos Aires, 28 octubre (NA) - El Manchester City avanzó a los cuartos de final de la Carabao Cup tras vencer al Brighton en una emocionante tanda de penales, luego de empatar 2 a 2 en el tiempo reglamentario. El héroe de la noche fue el arquero argentino Gerónimo Rulli, quien detuvo dos tiros desde los doce pasos.

Durante los 90 minutos, los goles del City fueron anotados por Mateo Kovacic y Vitor Reis, mientras que el Brighton logró marcar a través de Malick Yalcouyé y Georginio Rutter. Enzo Fernández, quien fue suplente, ingresó al campo a los 42 minutos del segundo tiempo y se encargó de convertir el segundo penal para su equipo.

La tanda de penales finalizó 4 a 3 a favor del City, a pesar de que Kovacic falló su tiro. Rulli, que también fue mundialista con la Selección, detuvo los penales de Yasin Ayari e Ivaylo Ivanov.

El próximo rival del equipo dirigido por Enzo Maresca será el Bournemouth, que se impuso al Aston Villa con un contundente 3 a 0, con goles de Adli, Cook y Rodríguez.

El Liverpool se despacha con el Chelsea en penales

En otro de los encuentros destacados, el Liverpool eliminó al Chelsea en una intensa serie de penales, después de que el partido finalizara 1 a 1 en el tiempo reglamentario.

Ambos equipos anotaron de penal en el primer tiempo: Morgan Rogers abrió el marcador para el Chelsea a los 40 minutos, mientras que Cody Gakpo empató para el Liverpool a los 43 minutos.

En el segundo tiempo, ingresaron los argentinos Alexis Mac Allister y Valentín Barco, este último falló su penal al estrellar el balón en el palo derecho.

La serie de penales fue prolongada; ambos equipos patearon ocho penales, pero el Chelsea quedó eliminado tras errar tres veces, mientras que el Liverpool falló solo dos.

En otros encuentros del martes, el Crystal Palace venció 1 a 0 al Fulham gracias a un gol de Nketiah, y el Sunderland se impuso 3 a 2 al Brentford con tantos de Talbi, Tuterov y Fofana, mientras que Wilson y Thiago anotaron para el rival.