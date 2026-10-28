Platense se clasifica a la final de la Copa Argentina tras vencer a Atlético Tucumán en penales

Buenos Aires, 28 octubre (NA) -- Platense se clasificó a la final de la Copa Argentina tras superar a Atlético Tucumán 5-4 en la tanda de penales, luego de un empate 1-1 en el tiempo reglamentario. La definición se llevó a cabo en el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, bajo la dirección del árbitro Sebastián Zunino.

Los goles del partido fueron anotados por Renzo Tesuri, que abrió el marcador para el equipo tucumano, y Nicolás Retamar, que logró la igualdad para Platense en un momento crucial del encuentro. El primer tanto llegó a los 36 minutos de la primera mitad, cuando Tesuri recibió un centro de Nicolás Laméndola y definió con precisión. Por su parte, el empate de Platense se produjo cerca de la hora de juego, gracias a un cabezazo de Retamar tras un tiro de esquina ejecutado por Tomás Silva.

Al no haber un ganador en los 90 minutos, el partido se resolvió desde el punto penal. En esta instancia, el arquero Juan Pablo Cozzani se convirtió en la figura del encuentro al detener un penal ejecutado por Gabriel Compagnucci, lo que resultó determinante para el triunfo de su equipo. En las primeras cuatro ejecuciones de cada equipo, la paridad se mantuvo, pero el momento decisivo llegó cuando Cozzani adivinó la intención de Compagnucci y logró atajar su remate.

Posteriormente, la presión recayó sobre Giudo Mainero. A pesar de que el arquero Luis Ingolotti le adivinó el lugar del disparo, la potencia y colocación del tiro de Mainero resultaron en un gol, asegurando así la clasificación de Platense a la final, donde buscará su segundo título en Primera.

El otro finalista se definirá el 14 de noviembre, cuando Boca Juniors y Banfield se enfrenten en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.