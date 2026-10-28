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Federal "A": se conocen días y horarios para la suerte de los cordobeses

Este fin de semana, Argentino de Monte Maíz y Atenas de Río Cuarto deben ganar para seguir con vida en la recta final del campeonato.

28/10/2026 | 19:17Redacción Cadena 3

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Se conocen días y horarios de las revanchas de la tercera fase reválida del Torneo Federal “A”, en donde los dos equipos cordobeses que están con vida tienen realidades muy parecidas en búsqueda de la clasificación.

Cabe recordar que el sistema de definición entiende que ante la igualdad en puntos y goles al cabo del segundo partido, avanzará de fase aquel equipo mejor ubicado en la tabla general de posiciones y que en esta llave defina como local.

El sábado a las 15, Argentino de Monte Maíz visitará a Kimberley de Mar del Plata con el que empató sin goles de local.

Por lo que una nueva igualdad, clasificará a los marplatense. Es decir que el “Raya” debe ganar obligatoriamente.

A su vez, el domingo a las 19.15, Atenas será local en Río Cuarto de Sarmiento de La Banda de Santiago del Estero.

En la ida, Sarmiento goleó 4 a 0 por lo que el “Albo” debe golear por la misma diferencia, al menos, para pasar de fase. Cualquier otro resultado e incluso una victoria menor a cuatro tantos, lo dejará afuera de la competencia.

EL RESTO

El sábado a las 16: Gimnasia de ChivilcoyBoca Unidos de Corrientes

a las 16: Douglas Haig de PergaminoVilla Mitre de Bahía Blanca

a las 19: Sol de América de FormosaJuventud Antoniana de Salta

a las 19: Olimpo de Bahía BlancaGimnasia de Concepción del Uruguay

El domingo 1 a las 11.30: Alvarado de Mar del PlataSportivo Las Parejas de Santa Fe

Lectura rápida

¿Qué se conoce sobre la tercera fase del Torneo Federal “A”? Se conocen días y horarios de las revanchas de la tercera fase reválida, donde dos equipos cordobeses buscan la clasificación.

¿Quiénes son los equipos cordobeses involucrados? Los equipos son Argentino de Monte Maíz y Atenas.

¿Cuándo juegan estos equipos? Argentino de Monte Maíz juega el sábado a las 15 y Atenas el domingo a las 19.15.

¿Dónde se llevan a cabo los partidos? Argentino de Monte Maíz visitará a Kimberley en Mar del Plata y Atenas será local en Río Cuarto contra Sarmiento de La Banda.

¿Por qué es importante ganar? Argentino de Monte Maíz debe ganar para clasificar, mientras que Atenas debe golear por al menos 4 tantos para avanzar.

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