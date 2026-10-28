Flávio Bolsonaro se autoproclama líder de Brasil tras su derrota electoral

Buenos Aires, 28 octubre (NA) -- Flávio Bolsonaro, quien fue candidato a la presidencia de Brasil y se autoproclamó "verdadero presidente electo" en una reciente declaración, ha cambiado su discurso y ahora se presenta como "líder" del país tras perder el balotaje ante Luiz Lula da Silva el pasado domingo.

En su carta, dirigida al pueblo brasileño y a la comunidad internacional desde Estados Unidos, donde se refugió con su familia, Bolsonaro expresa: "Me dirijo al pueblo brasileño y a la comunidad internacional como líder de Brasil".

La modificación en su mensaje es notable, ya que anteriormente se refería a sus "60 millones de votantes" como el "presidente electo". Ahora, advierte que los "criminales que robaron las elecciones brasileñas" son parte de una organización criminal que ha instaurado una tiranía.

"No era mi intención abandonar mi patria, pero sé perfectamente adónde me llevará esto", afirmó el senador opositor, quien además subrayó que la "persecución política" que inició con su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, se ha extendido a miles de brasileños y ciudadanos estadounidenses. Según él, el objetivo es silenciar a quienes disienten del estado de excepción que, según su opinión, es controlado por el Partido de los Trabajadores.

En su misiva, Bolsonaro agradeció al presidente argentino Javier Milei por su "valentía" y "respeto a la legalidad", lo que facilitó su salida de Brasil, así como al expresidente estadounidense Donald Trump y al pueblo de EE.UU. por haberlo acogido.

El senador expresó que fue testigo de un "fraude electoral" el domingo por la noche, aludiendo a decisiones del Tribunal Supremo Federal que, según él, anularon la autoridad del Tribunal Superior Electoral y extendieron el periodo de votación de forma ilegítima.

"Las acciones ilegítimas e ilegales del exabogado de Lula permitieron que se materializara una imposibilidad matemática, lo que resultó en que Lula obtuviera más de 10 millones de votos de la primera a la segunda vuelta", argumentó, enfatizando que el Tribunal Superior Electoral no ha proporcionado respuestas creíbles sobre las irregularidades.

Bolsonaro también mencionó que la persecución política en su contra está diseñada para convertirlo en un rehén y objeto de chantaje para proteger a magistrados corruptos. Afirmó que no existe una orden de arresto en su contra, ya que no ha cometido delito alguno.

En su defensa, reiteró: "No huí de Brasil, me fui de Brasil, dejé un régimen de excepción para poder ser el líder que mi pueblo merece". Hizo hincapié en que su ausencia no significa que abandone a su país, sino que busca luchar contra lo que considera una dictadura.

Recordó que no es el primero en luchar por su patria desde el exilio, citando ejemplos históricos de figuras como Rui Barbosa y Charles de Gaulle, quienes también enfrentaron regímenes autoritarios desde el extranjero.

"A las instituciones brasileñas les hago un llamado: esta locura debe terminar. Brasil atraviesa actualmente un caos legal, corrupción y persecución política, donde la oposición teme expresarse", concluyó. Finalmente, pidió a la comunidad internacional que no normalice la situación actual en Brasil y anunció que en los próximos días presentará una estrategia para movilizar a la oposición.